O Cruzeiro encaminhou acerto para contar com o meia Gerson, de 28 anos, na próxima temporada. Após conversas, o clube mineiro convenceu o Zenit, da Rússia, a negociar o jogador . De acordo com o portal ge, o Cabuloso vai pagar 27 milhões de euros (aproximadamente R$ 189 milhões), além de três milhões de euros em bônus (cerca de R$ 18 milhões) pelo meia.
Gerson retorna ao futebol brasileiro após passagem relâmpago na Rússia. Após o Mundial de Clubes de 2025, o capitão do Flamengo foi vendido ao Zenit por 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões).
A polêmica escolha de carreira coincidiu com sua ausência nas convocações do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. O fato de clubes da Rússia estarem proibidos de disputar competições europeias, em punição à invasão do país à Ucrânia, manteve Gerson longe dos holofotes.
Na curta estadia em São Petersburgo, Gerson teve altos e baixos vestindo a camisa 9 do Zenit. O meia enfrentou lesões e não teve uma sequência de jogos: foram 15 partidas e marcou apenas dois gols.
Reviravoltas na negociação
O Cruzeiro estava negociando com o Zenit e Marcão, o pai e agente de Gerson, desde dezembro do ano passado. Em um primeiro contato, o clube russo disse que só aceitaria vender o jogador por 40 milhões de euros.
Ainda segundo a reportagem, a primeira proposta feita pelo Cruzeiro foi de 12 milhões de euros fixos. Além da quantia, o clube mineiro iria enviar o zagueiro Jonathan Jesus, que interessava o time russo. O acordo foi recusado.
Na segunda proposta, o time mineiro ofereceu 25 milhões de euros, dessa vez sem Jonathan, vetado por Tite, técnico do Cruzeiro. O clube russo fez uma contraproposta e o Cabuloso aceitou.