Em amistoso disputado na noite desta terça-feira, 6, no estádio Hard Rock, em Miami, a Colômbia venceu o Peru por 2 a 0. Com amplo controle da posse de bola durante o confronto, a seleção colombiana construiu o resultado na etapa final, contando com gols de S. Velasquez e D. Arcila, além de tirar proveito de uma expulsão no lado peruano.

Domínio territorial e placar zerado no início

As duas seleções entraram em campo espelhadas no esquema tático 4-2-3-1. Durante a primeira etapa, o placar permaneceu inalterado, mas os números da partida refletiram a postura das equipes.

A Colômbia terminou o jogo com 68% da posse de bola e trocou 65 passes, contra apenas 32% de posse e 32 passes do Peru. Nas estatísticas oficiais de finalizações totais, os peruanos registraram duas tentativas, enquanto os colombianos ficaram zerados no índice, apesar da efetividade que viria a seguir.

Gols e expulsão relâmpago definem o amistoso

O cenário do jogo mudou após o intervalo. Aos 57 minutos, S. Velasquez marcou o primeiro gol da Colômbia. A situação do Peru, que já havia recebido um cartão amarelo com E.

Noriega aos 51 minutos, se complicou pouco depois devido a uma substituição que terminou mais cedo do que o esperado: M. Araujo entrou aos 63 minutos na vaga de R. Garces e, aos 65 minutos, recebeu o cartão vermelho direto, deixando sua equipe com um jogador a menos.

Com a vantagem numérica e no placar, a Colômbia rodou o elenco e as mudanças promovidas no segundo tempo construíram o lance final da partida. Aos 92 minutos, D. Arcila, que havia entrado aos 61, marcou o segundo gol colombiano. A assistência foi de J. Rengifo, acionado no jogo logo aos 46 minutos.

Como se trata de um amistoso, o resultado não envolve disputa por pontos, tabela ou classificação. A Colômbia volta a campo na sexta-feira, 13, contra o Chile, pelos Amistosos de Seleções 2026. Na terça-feira, 17, os colombianos enfrentam novamente a seleção chilena pela mesma competição.