O atacante argentino Nico González renovou seu contrato com a Juventus, estendendo o vínculo até 30 de junho de 2030. O jogador de 28 anos, com convocações pela seleção argentina, possuía acordo vigente até 2029 e recebeu ajuste salarial ao firmar a prorrogação por mais uma temporada.

Contratado em 2024 junto à Fiorentina, González soma sete gols em 45 partidas oficiais disputadas pela equipe bianconera. Na temporada passada, o atleta esteve emprestado ao Atlético de Madrid. De acordo com o jornal AS, a cessão contava com uma cláusula de compra fixada em 32 milhões de euros atrelada a metas, condição que não foi concretizada pelo clube espanhol.

Busca de espaço sob comando de Luciano Spalletti

Com o retorno à Itália após a passagem por Madri, o atacante vem conquistando espaço nos planos do técnico Luciano Spalletti para o ciclo esportivo 2026/27. A versatilidade tática e o rendimento nos primeiros jogos podem ser decisivos para mais chances na equipe. Nesta temporada, o argentino soma dois gols e uma assistência em cinco jogos pela Juventus.