O Genoa foi letal no primeiro tempo e venceu o Sassuolo por 2 a 0 na manhã deste doming, 22, no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. Apoiado em uma postura eficiente, o time visitante construiu o resultado cedo e soube suportar o volume de jogo adversário para confirmar os três pontos, agravando a má fase dos donos da casa.

Com o resultado, o Genoa chega a 16 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias em seus últimos cinco compromissos pelo campeonato e mira uma vaga dentro do G6 da competição, que dá direito à classificação para competições europeias na próxima temporada. Já o Sassuolo vive momento delicado. A equipe está stacionada oito pontos, o time é o 17º colocado e amarga sua quinta derrota consecutiva na competição.

O Genoa volta a campo no próximo sábado, 28, contra a Inter de Milão. O Sassuolo tentará a recuperação no domingo, 29, quando recebe o Napoli.

Eficiência visitante no primeiro tempo

Armado no esquema 3-4-3, o Sassuolo tentou controlar as ações iniciais, mas foi o Genoa que mostrou precisão no ataque. Aos 26 minutos, Milutin Osmajić abriu o placar após receber assistência de Hamed Junior Traorè. A vantagem deu tranquilidade aos visitantes, comandados pelo técnico De Rossi no 3-4-2-1. Pouco depois, aos 38 minutos, Osmajić voltou a balançar as redes, ampliando a diferença antes do intervalo e encaminhando a vitória.

Volume ofensivo sem efetividade

Com a desvantagem, o técnico D’Aversa promoveu mudanças imediatas no Sassuolo para o segundo tempo, com as entradas de Kieron Bowie e Ibrahim Sulemana. A equipe mandante terminou a partida com 64% de posse de bola e expressivas 24 finalizações, sendo sete na direção do gol. No entanto, o volume ofensivo não se traduziu em bolas na rede.

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O Genoa, mesmo com menos posse e 11 arremates no total, manteve a solidez e garantiu que o placar construído na primeira metade do jogo permanecesse inalterado até o apito final. O único cartão da partida foi apresentado aos 63 minutos, um amarelo para Kristian Thorstvedt, do Sassuolo.