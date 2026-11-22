O Bologna empatou por 1 a 1 com a Udinese na manhã deste domingo, 22, no estádio Renato DallAra, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado freou a sequência de vitórias dos donos da casa na competição, enquanto os visitantes somaram um ponto, mas seguem na parte inferior da tabela.

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias pelo Campeonato Italiano. O Bologna joga na sexta-feira, 27, fora de casa, contra o Venezia. A Udinese joga no domingo, 29, quando recebe a Fiorentina.

Vantagem mandante e resposta visitante

Atuando em seus domínios, o Bologna controlou a posse de bola e foi a equipe que mais finalizou ao longo do confronto, registrando 18 arremates contra 11 da Udinese. A insistência dos mandantes deu resultado na reta final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Nadir Zortea balançou as redes após receber assistência de Jens Odgaard, inaugurando o marcador.

Na segunda etapa, a Udinese conseguiu buscar a igualdade. Aos 67 minutos, Nicolo Zaniolo marcou para os visitantes e decretou o empate. Defensivamente, a equipe visitante viu seu goleiro trabalhar: Okoye terminou a partida com três defesas, enquanto Skorupski, do Bologna, fez duas intervenções nas finalizações certas do adversário. O confronto teve ainda quatro cartões amarelos aplicados, sendo um para o Bologna e três para a Udinese.

Momentos opostos no campeonato

O empate reflete momentos distintos das equipes no Campeonato Italiano. O Bologna vinha de quatro vitórias consecutivas, contra Parma, Monza, Milan e Cagliari. Com a igualdade deste domingo, a equipe comandada pelo técnico Raffaele Palladino chega a 18 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela.

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Já a Udinese, do técnico Zanetti, vive um jejum de vitórias. Contando este confronto, são três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos pela competição. A equipe visitante soma agora 6 pontos e amarga a 19ª posição na classificação.