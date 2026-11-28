O treinador Roberto Mancini admitiu ter cometido um erro ao deixar o comando da seleção italiana em agosto de 2023, período em que acertou sua ida para a Arábia Saudita. Em entrevista ao jornal Corriere dello Sport, o técnico analisou os bastidores daquela decisão e reconheceu falhas de condução.

Por que o treinador se arrependeu da decisão?

Ao avaliar os desdobramentos de sua saída, Mancini expressou arrependimento imediato pela rescisão contratual e afirmou que seu desejo inicial não era romper o vínculo com a equipe nacional.

“Mas eu não queria ir embora, sinceramente. Eu teria querido ficar, não era minha intenção sair, mas às vezes acontecem certas coisas. Acho que cometi um erro, especialmente na avaliação de certos aspectos que deveriam ter sido tratados. Se tivéssemos feito isso, provavelmente nada teria acontecido. Eu deveria ter pegado um avião, voado para Roma e me esclarecido com o presidente. Quando percebi que tinha feito uma grande besteira? Imediatamente. Mas eu não podia mais voltar atrás”, declarou Mancini ao Corriere dello Sport.

Como foram os bastidores com a federação?

Segundo o treinador, a divergência central ocorreu em razão de desgastes na relação com o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina. O técnico destacou que o atrito poderia ter sido superado caso houvesse uma conversa presencial direta entre as partes em Roma antes do desfecho.

Mancini comandou a equipe nacional da Itália no ciclo que culminou no título da Eurocopa em 2021, período que antecedeu a ausência da squadra azzurra no Mundial seguinte e a subsequente transferência do treinador para o futebol saudita.