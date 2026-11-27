O Venezia empatou com o Bologna por 0 a 0 nesta sexta-feira, 27, no estádio Pierluigi Penzo, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto foi marcado pelo equilíbrio nas estatísticas e por um gol dos donos da casa anulado pela arbitragem de vídeo ainda no primeiro tempo.

Gol anulado e números parelhos

O principal lance da partida ocorreu logo aos 14 minutos da etapa inicial. O Venezia chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado.

A partir daí, o duelo seguiu sem alterações no placar, refletindo a igualdade vista nas estatísticas: os mandantes, escalados no 3-5-2 pelo técnico Nicola, terminaram com 51% de posse de bola e 14 finalizações, sendo cinco no alvo.

O Bologna, armado no 3-4-3 por Raffaele Palladino, respondeu com 49% de posse e 13 arremates, acertando seis na direção da meta defendida por Stanković. O jogo também registrou três cartões amarelos para cada lado.

Cenário na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Venezia chega a sete pontos e ocupa a 19ª colocação do Campeonato Italiano. Contando este jogo, a equipe soma uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco rodadas do torneio.

O Bologna, por sua vez, está no 8º lugar, agora com 19 pontos. O empate fora de casa mantém a sequência positiva dos visitantes na competição, com um balanço de três vitórias e dois empates nos últimos cinco compromissos.

As duas equipes voltam a campo no início de dezembro pelo Campeonato Italiano. O Bologna joga na sexta-feira, dia 4 de dezembro, contra a Roma. Já o Venezia atua na segunda-feira, 7, quando recebe o Sassuolo.