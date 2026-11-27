O Brest venceu o Paris FC por 1 a 0 nesta sexta-feira, 27, no estádio Francis Le Blé, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês.

O resultado positivo confirma o bom momento dos donos da casa na competição e acirra a disputa na parte de cima da tabela. Com o triunfo, o Brest chega aos 21 pontos e ocupa a 3ª colocação, ficando atrás justamente do Paris FC, que segue na 2ª posição com 23 pontos.

Eficiência e vantagem no placar

Apesar de o Paris FC ter ficado com a posse de bola durante a maior parte do confronto, terminando com 66%, foi o Brest quem conseguiu ser efetivo na primeira etapa. Aos 21 minutos, Luck Zogbe marcou o único gol do jogo, com assistência de Kamory Doumbia.

A equipe visitante terminou a partida com 14 faltas cometidas e viu Pierre Lees Melou e Luca Koleosho receberem cartões amarelos ainda no primeiro tempo.

Defesas garantem o resultado

No segundo tempo, o Paris FC buscou o ataque e terminou o jogo com oito finalizações no alvo, exigindo oito defesas do goleiro Selvik. O arqueiro do Brest trabalhou para segurar o placar e recebeu um cartão amarelo aos 78 minutos. Mesmo com menos tempo com a bola, o Brest registrou 17 finalizações totais contra 16 do adversário.

Sequência e próximos compromissos

A vitória consolida a sequência do Brest no Campeonato Francês. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Paris FC fica com um balanço de três vitórias e duas derrotas no mesmo recorte de partidas.

As duas equipes voltam a campo no primeiro fim de semana de dezembro pelo Campeonato Francês. O Paris FC joga no sábado, 5 de dezembro, contra o Le Mans. No domingo, 6, o Brest visita o Rennes.