O treinador Pep Guardiola confirmou em conversa com Romário divulgada nesta quarta-feira, 25, ter recusado um convite formal da Federação Italiana de Futebol para comandar a seleção italiana. O técnico espanhol explicou que a decisão ocorreu unicamente pela necessidade de descanso após o encerramento de sua passagem pelo Manchester City.

“Esta é a primeira vez que falo sobre isso, mas sim, eu falei com eles. Eu me senti envergonhado por dizer ‘não’ à Itália, um país como a Itália, teria sido uma das maiores honras da minha carreira treinar a seleção italiana. Mas percebi que precisava parar. Se tivessem me ligado dois anos antes, eu provavelmente teria aceitado”, afirmou Guardiola.

Aos 55 anos, Guardiola cumpre período sabático após 18 anos atuando no mais alto nível do futebol mundial. O comandante já indicou que não pretende voltar a dirigir clubes e que o seu próximo passo provavelmente será em seleções.