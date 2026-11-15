O goleiro Gianluigi Donnarumma avaliou que a Itália sentiu o desgaste da vitória sobre a França na derrota para a Bélgica por 4 a 1 neste domingo, 15, no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas. O resultado tirou a chance da Azzurra de avançar na fase de grupos da Liga das Nações, em confronto no qual precisava de um empate para garantir a classificação.

O capitão italiano explicou que o elenco entrou em campo com menos intensidade apenas três dias após bater os franceses por 3 a 1 no San Siro.

“Nós não éramos fenomenais naquela época e não somos um desastre agora. Foi uma noite maravilhosa contra a França, e talvez tenhamos gasto energia demais para alcançar aquele resultado, por isso estávamos um pouco cansados apenas três dias depois”, declarou Donnarumma, à emissora RAI.

O jogador também contextualizou o momento de reformulação da equipe sob o comando do técnico Roberto Mancini. “Isso faz parte do processo de aprendizado, começamos uma nova era, então você pode ter esses altos e baixos”, completou o goleiro.

A Itália abriu o placar com Francesco Pio Esposito, mas sofreu a virada dos belgas com gols de Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jérémy Doku e Diego Moreira, além de um pênalti defendido pelo goleiro Senne Lammens na etapa complementar. Donnarumma admitiu os méritos do adversário e pontuou a trajetória no torneio.

“Vamos ser honestos, ninguém esperava que tivéssemos uma campanha tão boa na Liga das Nações, tivemos partidas realmente impressionantes, mas a Bélgica foi superior hoje à noite, e sabemos que precisamos melhorar.”, concluiu.

A Itália ficou em terceiro lugar no grupo, a dois pontos da Bélgica e a três da França.