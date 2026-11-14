O atacante Nicolò Cambiaghi virou desfalque na seleção italiana para a rodada final da fase de grupos da Liga das Nações. O jogador do Bologna sofreu uma contusão no tornozelo e foi cortado da delegação que viaja a Bruxelas.

O atacante sofreu o trauma na última quinta-feira, 12, durante a partida contra a seleção francesa após começar entre os titulares. Em reavaliação médica realizada na manhã deste sábado, no Centro Esportivo Angelo Moratti, em Appiano Gentile, o departamento médico vetou o atleta para a partida.

Sem tempo hábil de recuperação antes do confronto decisivo, o jogador foi liberado da concentração em solo italiano e não viajou rumo à capital belga, retornando aos cuidados de seu clube.

A baixa de Cambiaghi reduz as alternativas ofensivas do técnico Roberto Mancini para o duelo deste domingo contra a seleção belga, no Estádio Rei Balduíno. O atacante se junta ao meia Davide Frattesi entre os desfalques confirmados da equipe.

Com a vitória por 3 a 1 sobre a França, a Itália assumiu a liderança do grupo no confronto direto. Ambas as seleções têm 10 pontos. A Bélgica está em terceiro lugar, com nove, e a Turquia, em último, ainda zerada. Os dois primeiros colocados avançam ao mata-mata.