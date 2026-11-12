O atacante Désiré Doué, do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, sofreu uma lesão no dente nesta quinta-feira, 12, durante a derrota por 3 a 1 diante da Itália, no Estádio San Siro, pela quinta rodada da Liga das Nações.

Segundo o jornal francês L’Équipe, um dos dentes incisivos do jovem de 21 anos acabou deslocado após receber uma cotovelada do meio-campista Davide Frattesi.

O incidente aconteceu aos 24 minutos de partida, pouco tempo depois de Frattesi marcar o segundo gol da seleção italiana. Em uma disputa mais ríspida pela posse da bola, o atleta adversário atingiu o rosto de Doué com o braço e recebeu cartão amarelo.

O atacante caiu no gramado com sangramento imediato na boca. Os médicos da delegação entraram com urgência para conter a hemorragia e verificar as condições da sua arcada dentária.

Apesar da forte dor e do dente desalinhado, Doué continuou jogando até ser substituído por Senny Mayulu, aos 31 minutos.