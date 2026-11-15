A Bélgica não tomou conhecimento da Itália neste domingo, 15, e aplicou uma goleada de virada por 4 a 1, no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, pela sexta rodada da Liga das Nações. Após sair atrás no placar logo no início, a seleção da casa respondeu com uma blitz fulminante ainda no primeiro tempo para construir o resultado. A vitória garantiu os belgas nas quartas de final do torneio, enquanto a equipe visitante pode ser condenada a disputar o playoff de rebaixamento.

O confronto começou com a Itália tentando se impor. Aos 11 minutos, Michael Kayode cruzou rasteiro da direita na primeira trave e Francesco Pio Esposito desviou com o pé para abrir o placar. No entanto, a vantagem durou muito pouco. Aos 15, após finalização de Kevin De Bruyne e ajeitada de Charles De Ketelaere na área, Maxim De Cuyper empurrou para as redes, marcando seu primeiro gol na competição.

A virada belga não demorou a sair. Aos 22 minutos, De Bruyne cobrou escanteio da esquerda, Brandon Mechele cabeceou sozinho e Gianluigi Donnarumma espalmou. No rebote, Nathan Ngoy completou para o fundo das redes. Sem diminuir o ritmo, a seleção da casa ampliou aos 26: Jérémy Doku dominou dentro da área, livrou-se de três marcadores italianos e finalizou no canto esquerdo do goleiro, encaminhando a vitória antes mesmo do intervalo.

Na etapa final, o cenário tático evidenciou a precisão dos donos da casa. Mesmo terminando a partida com menor posse de bola (48% contra 52%), a Bélgica foi muito mais perigosa, somando 10 finalizações no alvo contra apenas quatro dos italianos, o que obrigou Donnarumma a fazer seis defesas no jogo.

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Aos 35 minutos do segundo tempo, a superioridade ofensiva se transformou em goleada. Em rápido contra-ataque puxado por Doku, De Bruyne abriu na direita e Diego Moreira completou na saída do goleiro para fazer o quarto gol.

Nos acréscimos, a Itália ainda teve a chance de descontar. Após revisão do VAR no monitor, o árbitro marcou pênalti por toque no braço de Nicolas Raskin. Pio Esposito cobrou forte no canto direito, mas o goleiro Senne Lammens acertou o lado e espalmou, coroando sua atuação com três defesas na partida.

Com o resultado, a Bélgica chega a 12 pontos no Grupo A da Liga A, garantindo o avanço às quartas de final da Liga das Nações. Já a Itália, que iniciou a rodada na liderança, permanece com 10 pontos.