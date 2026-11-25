O treinador Pep Guardiola defendeu a permanência de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Em entrevista à Romário TV, o espanhol destacou que o colega italiano precisa de tempo para desenvolver seu trabalho na Canarinho. O ex-técnico do Manchester City afirmou ainda que “seria incapaz de duvidar da capacidade do Carlo”.

“[A pressão] É muito grande. Às vezes, neste jogo, que é muito difícil, é preciso tempo. Não é só chegar aqui. Pode vir o Carlo, o Pep, o Jürgen (Klopp), o José (Mourinho), qualquer um pode chegar, faz “clac, clac” e, em dois dias, a seleção pentacampeã é campeã do mundo novamente. Às vezes, precisa de mais tempo. A única pergunta que o presidente e treinador têm que fazer é: ‘Queremos dar tempo?'”, iniciou Guardiola.

“Na seleção o tempo é limitado. Ele se adapta a esse menor tempo. Me desculpe, Romário, eu seria incapaz de duvidar da capacidade do Carlo. É impossível, pois o conheço. Ele é um líder em gestão de grupo. Dizem ser o número um. Eu o enfrentei, ele é muito intuitivo, inteligente nas tomadas de decisões táticas. Ele sabe como eu: se não ganhar, não dura”, complementou.

Avaliação de Romário

Romário, no entanto, apresentou uma visão contrária à avaliação de Guardiola. O tetracampeão do mundo admitiu que esperava um resultado diferente com a chegada de Ancelotti. O ex-jogador ainda criticou a tentativa de reproduzir o estilo de jogo de outras seleções.

“Já estamos há 30 anos sem ganhar um título. Não é culpa do Ancelotti, pela história e experiência que tem, pelo que conhece do futebol, eu esperava que fosse diferente no Brasil, e não é. Ele quer uma forma do Brasil jogar como os times dele jogavam. O Brasil é diferente, seleção é diferente de time. Nada contra ele, acho um cara sério, honrado, educado, mas é um direito meu”, pontuou Romário.

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Guardiola no Bahia?

Durante a entrevista, Pep Guardiola revelou que treinaria o Bahia no Brasil. O treinador espanhol, no entanto, brincou se a equipe teria as condições para pagar seu salário.

“Treinaria o Bahia. Não sei se tem muito dinheiro para me pagar, mas o Bahia eu treinaria. […] É o clube do meu coração”, disse Guardiola.

Atualmente, Guardiola atua como embaixador global do Grupo City, conglomerado que gere a SAF da equipe baiana. Em viagem a Salvador, Guardiola conheceu as instalações do Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, viu as obras do novo CT e acompanhou o jogo entre Bahia e Coritiba pelo Brasileirão.