O atacante Vini Jr. avaliou a vitória da seleção brasileira por 7 a 0 sobre Singapura, no Estádio Nacional de Singapura, nesta terça-feira, 17. Autor de um hat-trick ainda no primeiro tempo do amistoso, o camisa 7 destacou a postura do elenco diante de um adversário com menor nível técnico, mas pontuou que o placar poderia ter sido mais elástico.

“Minha primeira vez, espero que a primeira de muitas. Entramos concentrados. Era um adversário abaixo, mas tínhamos que fazer o jogo ser fácil. Conseguimos jogar bem, criar chances. Poderia ter feito mais, mas fico feliz com a partida e a vitória. É voltar para os clubes, nos prepararmos, porque em março temos que voltar 100%”, afirmou Vini Jr. em entrevista à TV Globo.

Substituído aos 15 minutos da etapa final, o jogador apresentou insatisfação ao deixar o campo. O ponta, porém, esclareceu que a alteração já estava alinhada previamente com a comissão técnica para conceder minutagem e promover testes no elenco.

“Eu tinha combinado que jogaria 15 minutos a mais, mas quero sempre jogar mais. Só que entendi que mais gente precisava jogar, o Allan precisava estrear. Fico feliz que todos conseguiram jogar. É um período de preparação. O mister testou muito, treinou todos e todos jogaram. Precisamos fechar o elenco porque a Copa América está próxima e as Eliminatórias também”, comentou.

Além dos três gols anotados por Vini Jr., o confronto teve tentos marcados por Endrick, Estêvão, Rayan e Suhaimi (contra), completando a vitória expressiva no encerramento da temporada internacional.