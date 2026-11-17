A goleada do Brasil sobre a seleção de Singapura, por 7 a 0, na manhã desta terça-feira, 17, se tornou o placar mais elástico da Canarinho nos últimos sete anos. Os gols foram marcados por Vini Jr. (3), Endrick, Estêvão, Rayan e .
Desde o amistoso preparatório para a disputa da Copa América de 2019, contra Honduras, a seleção não marcava sete gols em uma partida. Naquele ano, o time comandado pelo técnico Tite viria a ser campeão do principal torneio sul-americano de seleções, contra o Peru na final.
Os gols contra Honduras foram marcados por Gabriel Jesus (duas vezes), Thiago Silva, Philippe Coutinho, David Neres, Roberto Firmino e Richarlison.
A maior goleada com Carlo Ancelotti, antes do resultado contra Singapura, ocorreu ainda neste ano. Contra o Panamá, o Brasil se despediu de sua torcida no Maracanã antes de embarcar para a disputa da Copa do Mundo 2026 com uma goleada por 6 a 2.
Os gols foram marcados por Vinicius Jr., Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos.
Os números do Brasil em 2026
- 14 jogos
- 9 vitórias
- 2 empates
- 3 derrotas