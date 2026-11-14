O atacante Raphinha expressou insatisfação com a atuação da arbitragem após a derrota da seleção brasileira por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura neste sábado (14). O atleta, que exerceu a função de capitão na partida, foi expulso de campo durante o confronto.

“Primeiro de tudo, quero aproveitar e pedir desculpas pela minha atitude, pela expulsão, mas às vezes é difícil controlar depois de, na minha opinião, tantos erros do árbitro dentro do jogo. Tentei conversar com ele diversas vezes e nenhuma das vezes senti que ele estava aberto para me escutar”, afirmou em entrevista à TV Globo após o jogo.

O jogador contestou decisões cruciais ao longo do duelo, destacando um pênalti não assinalado ainda na etapa inicial. Segundo ele, houve contato faltoso suficiente para a infração.

“Teve o pênalti no primeiro tempo que, na minha opinião, foi pênalti. Eu toco a bola e depois tive o apoio nas costas e acabei caindo dentro da área. Na minha opinião, foi pênalti. Ele falou que não”, disse.

Além da penalidade, o camisa 11 apontou infração por toque de mão na jogada do primeiro gol japonês. A contestação estendeu-se também ao terceiro tento adversário, anotado por Tatsuhiro Sakamoto nos acréscimos, lance no qual o atacante indicou falta na origem sofrida pelo volante João Gomes antes da confirmação pelo VAR.

Apesar das contestações direcionadas à equipe de árbitros, o jogador reconheceu que o time sob comando de Carlo Ancelotti precisa apresentar correções em seu padrão coletivo. O Brasil chegou a igualar o marcador após estar perdendo por 2 a 0, com dois gols de Vinicius Júnior.

“É muito difícil, muito complicado não falar da arbitragem. Acho que a gente tentou desde o começo do jogo, obviamente, não tirando aquilo que a gente tem que melhorar”, completou.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, 17, às 07h, para enfrentar Singapura.