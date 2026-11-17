O show brasileiro na goleada por 7 a 0 sobre a seleção amadora de Singapura não foi apenas pouco assistido no Brasil, por ter sido marcado para às 7h da manhã desta terça-feira, 17, mas também foi um fracasso no estádio. No Estádio Nacional de Singapura, a Canarinho falhou em arrastar um grande público para a partida e buracos foram vistos nas arquibancadas.
O público presente na goleada ocupou cerca de 19 mil lugares, em uma arena com capacidade para 55 mil pessoas. A derrota por 3 a 2 contra o Japão, no último sábado, apresentou um público melhor, mas também passou longe de encher as arquibancadas. Foram vendidos cerca de 36 mil ingressos para o duelo contra os japoneses.
Sob o pretexto de levar a seleção brasileira à países do outro lado do globo, para expandir o futebol brasileiro, a CBF marcou cinco amistosos na Ásia e Oceania, nas duas Datas Fifas pós Copa do Mundo 2026. Austrália, Índia e Singapura foram os países escolhidos para iniciar o ciclo para o Mundial de 2030.
A vitória contra Singapura foi a despedida da seleção brasileira no ano de 2026, que só voltará a campo em março do ano que vem, na primeira Data Fifa de 2027.
Públicos do Brasil em Singapura
- Brasil x Japão, Estádio Nacional de Singapura – 36 mil
- Brasil x Singapura, Estádio Nacional de Singapura – 19 mil
Os números do Brasil em 2026
- 14 jogos
- 9 vitórias
- 2 empates
- 3 derrotas