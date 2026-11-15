O técnico Roberto Mancini explicou a ausência do atacante Sebastiano Esposito da lista de relacionados da seleção italiana para o confronto diante da Bélgica, válido pela Liga das Nações, em Bruxelas. O comandante descartou qualquer punição pelo pênalti desperdiçado pelo atleta na vitória por 3 a 1 sobre a França.

“Não me faça rir. É apenas uma decisão técnica, ele jogou em praticamente todos os jogos.”, afirmou Mancini em entrevista à emissora Rai ao afastar especulações de indisciplina. A medida decorreu da gestão de minutos e da obrigação de limitar a relação aos 23 atletas inscritos para o compromisso.

Desfalques e mudanças na convocação

Além de Esposito, a seleção italiana não poderá contar com Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi, que sentiram desgaste físico após o duelo anterior. O técnico confirmou ainda as ausências de Samuele Ricci, Federico Gatti e Matteo Palma entre os relacionados, abrindo espaço para opções jovens no banco de reservas, como Alphadjo Cisse, Mattia Liberali, Honest Ahanor e Niccolò Pisilli.

Homenagem a Heysel e situação na tabela

Durante a passagem por Bruxelas, Mancini prestou tributo às 39 vítimas da tragédia de Heysel, ocorrida na final europeia de 1985 entre Juventus e Liverpool. O treinador relembrou o impacto histórico do episódio e reforçou a necessidade de concentração competitiva da Azzurra.

Líder de seu grupo com 10 pontos, a seleção da Itália necessita de ao menos um empate diante dos belgas para carimbar a vaga nas quartas de final da competição.