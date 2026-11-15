Aos 46 anos, o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho prepara um retorno aos gramados do futebol profissional. O jogador brasileiro acertou vínculo para atuar pelo Ravenna FC, equipe que disputa a Série C do Campeonato Italiano, marcando uma retomada esportiva com ampla repercussão internacional.

Qual é o papel de Ronaldinho no projeto do Ravenna?

Além da presença prevista dentro de campo, o envolvimento do atleta contempla funções institucionais no clube europeu. Vencedor da Bola de Ouro em 2005 e campeão mundial pela seleção brasileira, o astro também atua como embaixador e acionista no projeto liderado pelo presidente Ignazio Cipriani.

O técnico da equipe, Andrea Mandorlini, planeja contar com o experiente jogador em momentos pontuais no setor de ataque, integrando a estratégia de visibilidade e competitividade estabelecida pela diretoria.

Quando ocorreu a última partida oficial do atleta?

A última atuação competitiva do meio-campista havia ocorrido em setembro de 2015, durante passagem pelo Fluminense. Desde o encerramento do contrato com a equipe carioca, o veterano vinha participando exclusivamente de partidas festivas e exibições globais.

De acordo com a revista holandesa Voetbal International, a equipe italiana sustenta ambições elevadas no cenário nacional e vive momento favorável na terceira divisão, somando 29 pontos em 13 partidas no Grupo B da competição.