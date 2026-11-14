Ronaldinho Gaúcho fará seu retorno aos gramados aos 46 anos neste domingo, 15. O jogador foi confirmado pelo técnico Andrea Mandorlini na escalação titular do Ravenna para o clássico regional diante do Forlì, válido pela 14ª rodada do Grupo B da Serie C do Campeonato Italiano.

“Eu quero ter um grande dia. Estou feliz por estar aqui para o início desta linda história. O presidente sonha com algo grandioso para o Ravenna, e fazer parte disso me deixa feliz”, disse Ronaldinho à emissora Sky Sport na noite de sexta-feira. “Estou feliz. Voltar aos gramados depois de tanto tempo é maravilhoso. Estou aqui para viver um momento especial da minha vida.”

“Já faz alguns anos que parei de jogar. Ganhei tudo o que sonhei. Agora tenho 46 anos e já vivi tudo no futebol. Esta é uma oportunidade completamente diferente, quero fazer parte do sonho dos meus amigos que trabalham no Ravenna”, afirmou.

Sem disputar uma partida oficial e competitiva desde setembro de 2015, quando vestiu a camisa do Fluminense, o meia-atacante também é acionista do clube italiano em parceria com o mandatário Ignazio Cipriani. O jogador desembarcou na Itália na última sexta-feira e participou das atividades com o elenco no Estádio Bruno Benelli. Com 299 gols oficiais na carreira, o brasileiro tem a chance de atingir a marca de 300 gols.

Em razão da alta procura por ingressos, a diretoria do clube italiano ampliou a capacidade do estádio com uma arquibancada móvel de 1.800 lugares, nomeada de setor “R10”. O atacante Simone Rabbi revelou em entrevista coletiva que, caso haja pênalti a favor da equipe na partida, o camisa 10 será o batedor oficial.

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Além de confirmar a titularidade do campeão mundial, o técnico Mandorlini garantiu que sua equipe jogará em função do convidado ilustre. “Jogaremos no 4-3-3 e Ronaldinho será titular. Depois, veremos qual o tempo de jogo ideal para ele. Trabalhar com ele é fantástico. Vamos nos adaptar a ele e o momento é certo para isso”, concluiu.