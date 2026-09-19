Neste sábado, 19, Sandro Mazzola, um dos maiores ídolos da história da Inter de Milão, morreu aos 83 anos. Os ex-atacante marcou 158 gols em 565 partidas pelo clube, o qual defendeu por toda a carreira nos gramados.

“Imagens inesquecíveis e palavras emocionantes: relembramos um dos maiores campeões da história da Inter através de seus feitos mais belos e marcantes”, diz postagem em homenagem a Mazzola.

Além de quatro Campeonatos Italianos e duas Copas dos Campeões da Europa, a atual Liga dos Campeões, ele também foi campeão da Eurocopa de 1968 e vice-campeão mundial com a Itália na lendária Copa de 1970.

Ainda nas rede sociais, a Inter destacou que Mazzola “chegou ao clube ainda menino e nunca mais saiu”. O ex-atacante era filho de Valentino Mazzola, também jogador da seleção italiano e vítima do desastre aéreo de Superga (1949), acidente que matou toda a equipe do Torino, em viagem de retorno de Lisboa.

Após ser mascote da Inter na infância, ele estreou pelo clube milanês aos 18 anos. Chegou à titularidade em pouco tempo e marcou dois gols vitória por 3 a 1 sobre o Real Madrid, na final da Copa dos Campeões de 1964.

Em 1977, ao pendurar as chuteiras, trabalhou como diretor dos Nerazzuri e, posteriormente, do Torino, que também homegeou o ex-jogador, como foto dele ainda ciança junto ao pai.

Pela seleção italiana, realizou 70 partidas, com 22 gols marcados. Individualmente, ainda foi Bola de Ouro da revista “France Football” em 1971.

“Ele brilhou em campo e brilha até hoje, a estrela de bigode. Que, como ele mesmo costumava dizer, tinha apenas um último desejo: ‘Ser lembrado como um bom homem, que sempre dá tudo de si, mesmo quando parece impossível'”, escreveu a Inter em mais uma mensagem de despedida.