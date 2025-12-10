Bicampeão do mundo pela seleção brasileira, ídolo em vários países, e autor de gols antológicos, Ronaldo é indiscutivelmente um dos maiores jogadores de todos os tempos. O ex-atacante brasileiro, no entanto, tem números discretos na principal competição da Europa, a Liga dos Campeões, troféu que jamais conquistou.

Vendido pelo Cruzeiro ao PSV, da Holanda, em 1994, Ronaldo defendeu gigantes do continente como Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Milan até 2008. Contudo, suas estatísticas na Champions League não refletem a dominância que o Fenômeno impunha nos campeonatos nacionais ou em Copas do Mundo.

Ronaldo na Champions League

40 jogos

14 gols

8 assistências

Melhor resultado: semifinal de 2003

Ronaldo disputou seis edições de Champions League, uma com a Inter (1998-1999) e cinco pelo Real Madrid (de 2002/2003 até 2006/2007).

O Fenômeno fez apenas 40 partidas na competição ao longo de toda a carreira, marcando um total de 14 gols. Para fins de comparação, sua média de gols na Champions é de 0,35 por jogo, significativamente inferior à sua média geral na carreira (0,67, com 414 gols em 615 jogos).

O brasileiro tem 126 gols a menos que seu xará português, Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da Champions com 140 gols (em 183 jogos) e pentacampeão da competição.

Lesões e regulamentos atrapalharam a busca pelo título