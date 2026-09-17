José Mourinho é um dos principais treinadores do futebol europeu nos últimos anos. De novo comandante do Real Madrid, o português tem uma trajetória importante na Inter de Milão. Onde Mourinho é mais ídolo?
A plataforma OneFootball separou os números de jogos, gols, vitórias e troféus do treinador por cada uma das equipes. Mourinho treinou a Inter de Milão entre 2008 e 2010 e o Real Madrid entre 2010 a 2013 e agora em 2026.
Mourinho na Inter de Milão
- Jogos: 108
- Gols: 191
- Vitórias: 67
- Troféus: 5
Mourinho no Real Madrid
- Jogos: 182
- Gols: 548
- Vitórias: 131
- Troféus: 3
Pela Inter, Mourinho ganhou cinco títulos: Supercopa da Itália (2008), Italiano (2008/2009 e 2009/2010), Copa da Itália (2009/2010) e Champions League (2009/2010).
Já pelo Real, o treinador português levantou os troféus: Copa do Rei (2010/2011), Espanhol (2011/2012) e Supercopa da Espanha (2012).