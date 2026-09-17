José Mourinho é um dos principais treinadores do futebol europeu nos últimos anos. De novo comandante do Real Madrid, o português tem uma trajetória importante na Inter de Milão. Onde Mourinho é mais ídolo?

A plataforma OneFootball separou os números de jogos, gols, vitórias e troféus do treinador por cada uma das equipes. Mourinho treinou a Inter de Milão entre 2008 e 2010 e o Real Madrid entre 2010 a 2013 e agora em 2026.

Mourinho na Inter de Milão

Jogos: 108

Gols: 191

Vitórias: 67

Troféus: 5

Mourinho no Real Madrid

Jogos: 182

Gols: 548

Vitórias: 131

Troféus: 3

Pela Inter, Mourinho ganhou cinco títulos: Supercopa da Itália (2008), Italiano (2008/2009 e 2009/2010), Copa da Itália (2009/2010) e Champions League (2009/2010).

Já pelo Real, o treinador português levantou os troféus: Copa do Rei (2010/2011), Espanhol (2011/2012) e Supercopa da Espanha (2012).