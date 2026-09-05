O Estádio San Siro foi palco de um confronto eletrizante na tarde deste sábado, 5. Pela terceira rodada do Campeonato Italiano 2026/27, a Inter de Milão protagonizou uma virada épica ao vencer o Napoli por 3 a 2. Após sair perdendo por dois gols de diferença no início da segunda etapa, a equipe da casa contou com atuações decisivas de Lautaro Martínez e Marcus Thuram para reverter o placar nos minutos finais e manter sua campanha perfeita na competição.

Domínio sem gols e o choque napolitano

A primeira etapa foi marcada pelo controle territorial da Inter de Milão. Trabalhando a posse de bola e empurrando o Napoli para seu campo de defesa, os donos da casa criaram as melhores oportunidades, culminando em uma cobrança de falta de Federico Dimarco que explodiu no travessão nos acréscimos. O Napoli, por sua vez, apostava em contra-ataques rápidos e esbarrava em boas defesas do goleiro Martínez.

No entanto, o roteiro mudou drasticamente logo na volta do intervalo. Aos quatro minutos do segundo tempo, um erro na saída de bola de Barella permitiu que Matteo Politano insistisse na jogada e abrisse o placar para os visitantes. Apenas três minutos depois, o Napoli ampliou a vantagem com Rasmus Højlund, que recebeu de Di Lorenzo e finalizou rasteiro no canto, deixando o San Siro em silêncio com o 2 a 0 no marcador.

A força do banco e a resiliência de Milão

A desvantagem não abateu a Inter, que respondeu de forma imediata. Aos 11 minutos, Dimarco cruzou rasteiro e Lautaro Martínez completou para o fundo da rede, recolocando o time no jogo. A partir daí, a entrada de Marcus Thuram, que havia substituído Esposito no intervalo, mudou a dinâmica ofensiva da equipe. O atacante francês passou a aterrorizar a defesa napolitana, chegando a acertar a trave aos 27 minutos.

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A pressão contínua deu resultado aos 36 minutos. Carlos Augusto, que também saiu do banco de reservas, cruzou com precisão pela esquerda e Thuram subiu mais alto que a defesa para cabecear no canto, empatando o duelo em 2 a 2 e incendiando a torcida local.

O detalhe que define o jogo

Os minutos finais foram de puro drama e provaram como o futebol pode ser decidido em frações de segundo. Aos 43 minutos, o Napoli teve a chance de ouro para matar a partida: após chute cruzado de Lucca, a bola sobrou limpa para Anguissa quase em cima da linha, mas o meia desviou para fora, perdendo um gol inacreditável.

A máxima do “quem não faz, leva” puniu os visitantes no minuto seguinte. Aos 44, após confusão na área do Napoli, Thuram encontrou Lautaro Martínez. O argentino não perdoou, desviou de perna esquerda e decretou a virada histórica por 3 a 2. Com o resultado, a Inter de Milão chega aos nove pontos, mantendo o embalo e a invencibilidade na Serie A, enquanto o Napoli segue pressionado na parte inferior da tabela.