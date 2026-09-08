A eficiência no ataque e a segurança debaixo das traves ditaram o ritmo no Santiago Bernabéu na tarde desta terça-feira (08). Em duelo válido pela primeira rodada da Fase de Liga da UEFA Champions League, o Real Madrid puniu os erros defensivos da Inter de Milão no primeiro tempo para construir o placar. Apesar da pressão italiana e da reação na etapa final, os merengues contaram com uma atuação inspirada de Thibaut Courtois para selar a vitória por 2 a 1 na estreia do técnico José Mourinho na competição europeia pelo clube.

Erros fatais e letalidade merengue

A partida começou com a equipe italiana demonstrando melhor organização e controle no meio-campo. No entanto, a história do jogo mudou drasticamente quando a defesa visitante começou a vacilar. Aos 14 minutos, uma falha de comunicação entre Jones e Bisseck deixou a bola limpa para Brahim servir Mbappé. O atacante francês não perdoou e fuzilou por baixo para abrir o placar. A desatenção cobrou um preço alto novamente aos 23 minutos: após troca de passes perigosa na defesa da Inter, Pavard recuou mal, Valverde pressionou, conseguiu o desvio providencial e ampliou a vantagem para 2 a 0.

O muro belga sustenta a vantagem

Se o ataque do Real Madrid foi cirúrgico, a defesa contou com um verdadeiro paredão. A Inter de Milão criou diversas oportunidades claras ainda na primeira etapa, mas esbarrou em uma noite iluminada de Courtois. O goleiro belga fez defesas espetaculares em finalizações de Thuram, Lautaro Martínez e em uma cobrança de falta violenta de Calhanoglu. Quando o arqueiro não alcançou, a sorte jogou a favor dos donos da casa, como no lance em que Jones girou sobre a marcação e carimbou a trave.

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Pressão final e o gol de honra

Na volta do intervalo, o panorama se manteve tenso. O Real Madrid recuou suas linhas apostando nos contra-ataques e quase marcou o terceiro com Bellingham, que viu Stones salvar seu chute em cima da linha. A insistência da Inter finalmente deu resultado aos 31 minutos da etapa complementar. Lautaro Martínez recebeu no fundo da área e cruzou rasteiro para Carlos Augusto, que apareceu como centroavante para antecipar a marcação e diminuir o prejuízo. Nos minutos finais, os italianos se lançaram ao ataque em busca do empate, mas Courtois apareceu mais uma vez para espalmar o chute de Mkhitaryan e garantir os três pontos.

Com o resultado positivo na estreia, o Real Madrid agora se prepara para visitar a Roma na próxima rodada da competição continental. Já a Inter de Milão buscará a recuperação jogando em casa, onde receberá o Club Brugge.