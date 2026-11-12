Uma falha logo nos primeiros minutos poderia ter desestabilizado a dona da casa, mas a Itália mostrou poder de reação. Sob forte chuva no San Siro, a seleção italiana superou a França de virada por 3 a 1, nesta quinta-feira, 12, pela quinta rodada da Liga das Nações. Com dois gols de Francesco Pio Esposito e um de Davide Frattesi, a equipe comandada por Roberto Mancini impôs a primeira derrota de Zinedine Zidane à frente dos franceses e assumiu a ponta do Grupo A da primeira divisão.

O gramado pesado em Milão foi o palco de um início tenso. Aos 10 minutos, o goleiro Gianluigi Donnarumma errou um passe curto na saída de bola e entregou nos pés de Michael Olise. O camisa 11 francês fintou Alessandro Bastoni e bateu rasteiro para abrir o placar, marcando seu quinto gol em cinco jogos no torneio. Apesar do golpe e de ter apenas 35% de posse de bola no jogo, a Itália respondeu buscando um estilo mais vertical.

A igualdade veio aos 26 minutos. Nicolò Cambiaghi fez boa jogada individual pela ponta esquerda, superou Malo Gusto e cruzou por baixo. Pio Esposito se antecipou à marcação e desviou para o fundo da rede. A França quase retomou a vantagem ainda na primeira etapa, quando Bradley Barcola finalizou colocado da entrada da área e acertou a trave esquerda de Donnarumma.

Pênalti desperdiçado e o impacto do banco

Na volta do intervalo, a intensidade se manteve. Aos sete minutos, Donnarumma se redimiu do erro inicial ao voar para desviar um chute rasante de Rayan Cherki, que ainda tocou na trave direita. Pouco depois, aos 13, Cambiaghi sofreu pênalti de Gusto. Sebastiano Esposito foi para a cobrança, bateu forte com o pé direito, mas mandou à direita da meta de Mike Maignan.

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Foi então que as substituições mudaram os rumos da partida. Aos 17 minutos, Federico Dimarco e Antonio Vergara entraram nas vagas de Cambiaghi e Sebastiano Esposito. No minuto seguinte, Dimarco recebeu sua primeira bola na ponta esquerda e cruzou rasteiro para Frattesi, que bateu forte de canhota para fazer 2 a 1 e explodir o San Siro.

A vantagem não diminuiu o ímpeto italiano. Aos 29 minutos, o outro reserva, Vergara, ganhou uma dividida na área com Lucas da Cunha e sofreu um novo pênalti. Desta vez, Pio Esposito assumiu a responsabilidade, bateu colocado no canto esquerdo baixo e ampliou o marcador, anotando seu segundo gol no jogo e o quarto na competição.

Mesmo com 18 finalizações contra 11 da Itália, a França não conseguiu furar o bloqueio defensivo na reta final, parando em quatro defesas de Donnarumma ao longo do duelo. Com o resultado, a Itália chega a 10 pontos em cinco jogos, mesma pontuação da França, mas assume a liderança da chave por levar vantagem no confronto direto. As duas seleções voltam a campo no próximo domingo, 15, pela Liga das Nações: a Itália visita a Bélgica, enquanto a França recebe a Turquia.