O meio-campista belga Kevin De Bruyne, de 35 anos, vê com bons olhos uma eventual transferência para o PSV durante a janela europeia de janeiro. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Niels Vleminckx, o meia avalia deixar o Napoli rumo ao futebol holandês.

Apesar de ter vínculo contratual com a equipe italiana até a metade de 2027, o planejamento familiar tem grande peso na decisão do jogador. Segundo a apuração, a família prioriza o retorno definitivo à Bélgica, onde mantém residência em Bolderberg, na província de Limburgo.

A localização fica a cerca de 45 minutos de carro de Eindhoven. Essa proximidade geográfica viabilizaria a rotina diária de treinamentos no centro de treinamento da equipe holandesa sem a necessidade de transferir a moradia dos filhos para outro país.

Relações com comissão técnica e encaixe no elenco

A possibilidade de disputar a Eredivisie agrada ao meia pelo estilo ofensivo praticado pelo clube holandês. O cenário conta ainda com conexões profissionais sólidas: Mark van Bommel, ex-treinador da equipe e comandante da seleção belga, avalia de forma positiva o encaixe tático do atleta no torneio.

“O Kevin precisa tomar a decisão por conta própria, mas ele não mora longe, e o futebol holandês combina bem com ele. O estilo de jogo ofensivo, a ênfase constante na troca de passes, a função de ‘camisa 10’… nesse sentido, é uma boa combinação”, explica Van Bommel.

Além do suporte técnico, as conversas contam com a ponte de Eddy Pepels, integrante da área de saúde e fisioterapia que presta serviços tanto ao clube de Eindhoven quanto à comissão da seleção belga.