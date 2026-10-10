O Napoli venceu o Frosinone por 3 a 0 na tarde deste sábado, 10, no Maradona Stadium, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Italiano 2026/27. Com dois gols de Kevin De Bruyne e um de Noa Lang, os donos da casa foram eficientes nas finalizações para garantir o triunfo e alcançar a mesma pontuação do adversário na tabela de classificação.
Eficiência define a vantagem
Apesar de um confronto equilibrado na posse de bola, com 51% para os mandantes e 49% para os visitantes, e no número total de finalizações (18 a 17), o Napoli se destacou pela precisão. Enquanto o Frosinone acertou o alvo apenas uma vez, a equipe comandada por Massimiliano Allegri mandou sete bolas na direção do gol.
Aos 28 minutos, após uma intervenção do VAR a favor do Napoli, um pênalti foi assinalado. Kevin De Bruyne foi para a cobrança aos 29 minutos e abriu o placar. Pouco depois, aos 32 minutos, Noa Lang ampliou a vantagem antes do intervalo.
Controle e gol nos acréscimos
No segundo tempo, o técnico M. Alvini tentou alterar a dinâmica do Frosinone com uma série de substituições, mas a equipe não conseguiu reverter o cenário. O Napoli administrou o resultado e, na reta final, recebeu os únicos cartões amarelos no jogo, com Amir Rrahmani aos 80 minutos e Benoît Badiashile aos 85.
Já nos acréscimos, aos 94 minutos, Kevin De Bruyne marcou seu segundo gol na partida, aproveitando a assistência de Giovane Santana Do Nascimento, que havia entrado no lugar de Noa Lang aos 72 minutos.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Napoli chega a 10 pontos e ocupa a 9ª colocação, somando agora duas vitórias nos últimos cinco compromissos. O Frosinone, que vinha de uma sequência positiva, permanece com 10 pontos, na 7ª posição.
O Napoli volta a campo na terça-feira, 13, contra o Villarreal, pela Uefa Champions League. Já o Frosinone joga na sexta-feira, 16, diante do Sassuolo, pelo Campeonato Italiano.