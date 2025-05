Em 29 de maio de 1985, o Estádio de Heysel, em Bruxelas, foi palco de uma das noites mais trágicas da história do futebol europeu. A final da Champions League (à época Taça dos Campeões Europeus) entre Liverpool e Juventus terminou com 39 mortos e mais de 600 feridos após uma invasão de torcedores ingleses ao setor ocupado por italianos.

O jogo foi disputado mesmo assim, com título da Velha Senhora. No entanto, o que ficou marcado foi a barbárie.

Muito antes de a bola rolar, a cidade já dava sinais do que viria. A presença de hooligans ingleses, com histórico de violência desde os anos 1970, transformou Bruxelas em um campo de tensão.

Além disso, o Estádio de Heysel, construído em 1935 e visivelmente deteriorado, não oferecia as mínimas condições de segurança. A Uefa, por sua vez, ignorou pedidos para mudar o local da decisão.

Antes da bola rolar, o caos foi fatal. Torcedores do Liverpool, em maioria no estádio, invadiram o setor onde estavam torcedores da Juventus, forçando uma fuga em massa que resultou no esmagamento de dezenas de pessoas contra os muros do estádio.

Na edição n° 785 de PLACAR, publicada dia 7 de junho de 1985, uma matéria tratou o caso. “Jamais o futebol poderá esquecer o dia 29 de maio de 1985. Juventus, da Itália, e Liverpool, da Inglaterra, ainda não haviam entrado no gramado do Estádio de Heysel para a final da Copda Europa, quando os ensandecidos torcedores ingleses transformaram a paixão em fúria e partiram para agredir os italianos. Resultado trágico.”

A resposta para a Tragédia foi imediata da Uefa. A entidade baniu por tempo indeterminado todos os clubes ingleses de suas competições — medida que durou até 1990, com o Liverpool só sendo readmitido em 1991.

O episódio, da mesma forma, foi fagulha para o governo britânico de Margareth Tatcher aplicar medidas severas no futebol. Tudo ficou ainda pior quatro anos depois.

Em 1989, ocorreu a catástrofe de Hillsborough, quando 97 torcedores do Liverpool morreram pisoteados em uma semifinal da FA Cup. A partir dali, tudo mudou no futebol inglês.

O Relatório Taylor, publicado em 1990, determinou o fim dos setores em pé e exigiu que todos os estádios da Inglaterra e da Escócia tivessem apenas assentos. A medida mudou radicalmente a experiência nos estádios e abriu caminho para a criação da Premier League, em 1992, que hoje é um fenômen