O Dinamo Zagreb superou o Anderlecht por 1 a 0 na tarde desta quinta-feira, 15, no Stadion Maksimir, em Zagreb, pela segunda rodada da Europa League.

Em um confronto onde os visitantes tiveram mais posse de bola e exigiram boas intervenções do goleiro adversário, a partida foi decidida nos acréscimos. Após revisão do VAR, Dion Drena Beljo marcou de pênalti aos 51 minutos do segundo tempo para garantir o triunfo croata.

Visitantes pressionam, mas param em Kotarski

Apesar de atuar fora de casa, o Anderlecht buscou o controle da partida, terminando com 55% de posse de bola. A equipe belga, comandada pelo técnico Vítor Bruno no esquema 4-2-3-1, foi mais perigosa nas finalizações. Das 10 tentativas dos visitantes, seis foram na direção do gol, obrigando o goleiro D. Kotarski a trabalhar.

O arqueiro do Dinamo Zagreb foi fundamental para manter o placar zerado, registrando seis defesas ao longo do confronto. O time da casa, sob o comando de Mario Kovacevic, arriscou 13 chutes, mas apenas três acertaram o alvo defendido por C. Coosemans, que fez duas defesas.

VAR e decisão nos acréscimos

O jogo se encaminhava para um empate sem gols, refletindo o alto número de faltas — 21 cometidas pelo Dinamo e 13 pelo Anderlecht — e a dificuldade de furar os bloqueios defensivos.

No entanto, a reta final reservou o lance capital da partida. Aos 49 minutos do segundo tempo, o VAR entrou em ação e confirmou um pênalti a favor do Dinamo Zagreb. Aos 51 minutos, Dion Drena Beljo assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança, selando a vitória por 1 a 0.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Dinamo Zagreb, que havia empatado seu único jogo anterior e ocupava a 21ª posição, chega a quatro pontos em duas partidas na fase de pontos corridos da competição. Já o Anderlecht vinha de um balanço positivo de quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos antes deste revés na Croácia.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, 22, pela Europa League. O Dinamo Zagreb recebe o NEC, enquanto o Anderlecht visita o Jagiellonia.