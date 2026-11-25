Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o meio-campista Guilherme Gomes vem ganhando espaço no futebol português. O jogador de 20 anos tem se destacado com a camisa do Gil Vicente neste começo de temporada.

Formado no Ninho do Urubu, Gomes chamou a atenção nas equipes sub-20 do clube carioca e chegou ao elenco profissional sob o comando do técnico Filipe Luís em 2024. Naquele ano, o meia viveu momento marcante ao balançar as redes em um confronto contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro.

A transferência para a equipe portuguesa ocorreu em setembro de 2026. Integrado ao elenco comandado pelo técnico Luís Pinto, o jovem brasileiro passou rapidamente pelo processo de adaptação ao estilo de jogo europeu antes de receber sequência entre as opções principais do time principal.

Ele ainda não foi titular no Campeonato Português, mas saiu do banco nas últimas três rodadas e tem começado jogando nas copas nacionais – inclusive quando o Gil Vicente enfrentou o Benfica pela Taça da Liga.

A afirmação de Guilherme Gomes culminou em seu primeiro gol oficial pelo clube português. No último dia 22, em confronto válido pela Taça de Portugal, o Gil Vicente superou o Olhanense por 3 a 1, com participação decisiva do meio-campista brasileiro.

Antes de concretizar a ida a Portugal, Gomes reuniu referências positivas do goleiro Andrew, que trocou o Gil Vicente pelo próprio Flamengo.