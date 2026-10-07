A Bola de Ouro é amplamente reconhecida como a principal honraria individual do futebol mundial em levantamentos históricos. No entanto, ao longo das décadas, diversos atletas de elite e lendas do esporte passaram pelas principais competições do planeta sem conseguir faturar o troféu concedido pela revista France Football desde 1956. Pelé e Neymar, por exemplo, são os maiores expoentes.

O ex-diretor da France Football, Pascal Ferré, disse nesta quarta-feira, 7, que houve uma tentativa de aliciamento e suborno durante uma das edições do prêmio.

O problema Kylian Mbappé com a Bola de Ouro

O atacante Kylian Mbappé desponta com frequência entre as principais votações internacionais, mantendo acesa a ambição de conquistar sua primeira condecoração individual nos grandes palcos.

Analistas esportivos ressaltam que os critérios de avaliação privilegiam tanto a regularidade ao longo das temporadas quanto o protagonismo em torneios continentais de clubes e seleções ao redor do mundo.

O próprio Mbappé disse em entrevista à France Football que “pode ganhar [o prêmio] este ano” e “não existe uma ditadura de pensamento”.

O craque do Real Madrid e da seleção francesa terminou como artilheiro da Copa do Mundo, com dez gols marcados, na campanha que foi quarta colocada.

Lendas do futebol contemporâneo

A galeria dos atletas que nunca ergueram o prêmio conta com ícones que marcaram época nos gramados europeus e globais:

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