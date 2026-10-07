A Bola de Ouro é amplamente reconhecida como a principal honraria individual do futebol mundial em levantamentos históricos. No entanto, ao longo das décadas, diversos atletas de elite e lendas do esporte passaram pelas principais competições do planeta sem conseguir faturar o troféu concedido pela revista France Football desde 1956. Pelé e Neymar, por exemplo, são os maiores expoentes.
O ex-diretor da France Football, Pascal Ferré, disse nesta quarta-feira, 7, que houve uma tentativa de aliciamento e suborno durante uma das edições do prêmio.
O problema Kylian Mbappé com a Bola de Ouro
O atacante Kylian Mbappé desponta com frequência entre as principais votações internacionais, mantendo acesa a ambição de conquistar sua primeira condecoração individual nos grandes palcos.
Analistas esportivos ressaltam que os critérios de avaliação privilegiam tanto a regularidade ao longo das temporadas quanto o protagonismo em torneios continentais de clubes e seleções ao redor do mundo.
O próprio Mbappé disse em entrevista à France Football que “pode ganhar [o prêmio] este ano” e “não existe uma ditadura de pensamento”.
O craque do Real Madrid e da seleção francesa terminou como artilheiro da Copa do Mundo, com dez gols marcados, na campanha que foi quarta colocada.
Lendas do futebol contemporâneo
A galeria dos atletas que nunca ergueram o prêmio conta com ícones que marcaram época nos gramados europeus e globais:
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Thierry Henry: Foi 2º lugar em 2003 (atrás de Pavel Nedved) e 3º em 2006, apesar de ter dominado o futebol inglês e europeu no período.
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Andrés Iniesta & Xavi Hernández: Pilares da Espanha bicampeã da Euro e campeã do Mundo (2010), além do Barcelona histórico. Iniesta foi 2º em 2010 e 3º em 2012; Xavi foi 3º colocado em três edições consecutivas (2009, 2010, 2011).
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Neymar: Terminou em 3º lugar em 2015 e 2017, durante o auge da rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.
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Franck Ribéry: Protagonista do Bayern de Munique em 2013, ficou em 3º lugar em uma votação bastante apertada e controversa contra Cristiano Ronaldo e Messi.
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Gianluigi Buffon & Andrea Pirlo: Buffon ficou em 2º lugar em 2006 (atrás do companheiro Fabio Cannavaro), enquanto Pirlo, maestro de Itália, Milan e Juventus, jamais figurou no pódio final.
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Virgil van Dijk: Ficou a apenas 7 pontos de Lionel Messi em 2019, após uma temporada impecável pelo Liverpool.