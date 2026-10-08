O presidente da Uefa, o esloveno Aleksander Ceferin, comunicou aos líderes das federações europeias que pretende se candidatar a um novo mandato à frente da entidade continental. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 8, durante a reunião do Top Executive Program, realizada em Berlim.

Reviravolta após promessa de saída

A postura representa uma mudança significativa de rota. No Congresso da Uefa de 2024, em Paris, Ceferin havia afirmado publicamente que deixaria a liderança ao término de seu terceiro mandato, previsto para 2027. Na ocasião, o dirigente alegava desgaste acumulado e necessidade de dedicação à família após anos longe de seu país natal. A eleição para o quarto mandato consecutivo foi aprovada a partir de uma emenda estatutária assinada pelo próprio executivo, o que legalmente lhe permite participar de mais uma eleição.

Eleição confirmada para Astana em 2027

De acordo com o jornal britânico The Independent, Ceferin busca estender seu período de gestão até 2031. No comando do futebol europeu desde 2016, quando sucedeu Michel Platini, o mandatário vinha recebendo apelos de lideranças de clubes europeus, como Nasser Al-Khelaïfi, para se manter no posto em meio às crescentes disputas políticas entre a Uefa e a direção da Fifa.

A definição formal da presidência acontecerá no 50º Congresso Ordinário da entidade, agendado para 22 de abril de 2027, em Astana, no Cazaquistão. Caso confirme a vitória na votação das 55 federações filiadas, Ceferin completará 15 anos ininterruptos no comando do órgão máximo do futebol na Europa.