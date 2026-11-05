O dirigente japonês Kohzo Tashima, presidente de honra da Associação Japonesa de Futebol (JFA) e membro do Conselho da Fifa, oficializou sua intenção de concorrer à presidência da entidade máxima do futebol mundial. A decisão recebeu o aval unânime da diretoria da entidade japonesa em reunião na cidade de Tóquio, segundo o veículo The Guardian.

Com o movimento, Tashima desponta como o primeiro adversário de destaque contra o atual presidente Gianni Infantino para o Congresso Eleitoral agendado para o dia 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos.

Infantino enfrenta resistências de bastidores entre federações internacionais, especialmente ligadas à UEFA, por conta de divergências sobre o calendário e projetos comerciais envolvendo o futuro da Copa do Mundo. Esse descontentamento abriu espaço para a construção de uma via alternativa de liderança.

Quais são os prazos e requisitos para a candidatura

Para confirmar a inscrição no processo eleitoral até o prazo-limite de 18 de novembro, o dirigente de 68 anos precisa cumprir o protocolo eleitoral da entidade internacional:

Obter o endosso formal de ao menos 5 das 211 federações filiadas à entidade;

Passar pela avaliação de integridade e elegibilidade conduzida por comitê independente.

Com ampla bagagem nas relações internacionais do esporte, Tashima articula sua campanha com foco na transparência e na governança global da entidade.