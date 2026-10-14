O Conselho da Fifa realiza uma reunião na próxima quinta-feira, 15, em Zurique e por videoconferência, colocando frente a frente o presidente da entidade, Gianni Infantino, e seus principais opositores políticos. O encontro marca o primeiro diálogo entre Infantino e Aleksander Ceferin, mandatário da Uefa, após a crise de comercialização da Copa do Mundo.

O ponto central do encontro envolve a governança e as finanças da entidade máxima do futebol. A cúpula responde a pressões exercidas por confederações continentais, com destaque para a Uefa, a Concacaf, liderada por Victor Montagliani, e representantes da confederação asiática (AFC).

Como resposta às contestações dos dirigentes, a gestão de Infantino apresenta um plano de redistribuição de 6 bilhões de dólares. A proposta visa repassar cerca de 25 milhões de euros para cada federação nacional filiada entre 2027 e 2030, montante que deve ser parcialmente financiado pelas reservas econômicas da organização.

Premiação contestada e cenário eleitoral

A pauta oficial também inclui debates sobre o troféu ‘Preço da Paz da Fifa’, condecoração concedida em dezembro de 2025 ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que segue sob questionamento de alas opositoras.

O encontro em Zurique ocorre a cerca de um mês do encerramento do prazo para formalização de candidaturas à presidência da entidade, marcado para 18 de novembro. A eleição está programada para março de 2027, em Rabat, no Marrocos, com Infantino próximo das 106 declarações de apoio necessárias.