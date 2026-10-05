O Carolina Panthers venceu o Detroit Lions por 32 a 26 no Bank of America Stadium, em Charlotte. A partida, válida pela semana 4 da temporada 2026, foi disputada na noite deste domingo (04/10), às 21h20 (horário de Brasília). O confronto foi marcado pelo equilíbrio ofensivo, com as duas equipes combinando para 900 jardas totais.
Troca de pontos e empate no intervalo
O jogo começou com o Lions abrindo o placar no 1º quarto, faltando 12:05, com um field goal de 54 jardas de Jake Bates. O Panthers respondeu faltando 1:50, quando Chuba Hubbard anotou um touchdown em corrida de 15 jardas. No 2º quarto, faltando 12:37, Bates acertou outro field goal, desta vez de 43 jardas. A equipe da casa ampliou faltando 8:08 com um passe de 32 jardas de Bryce Young para touchdown de Tetairoa McMillan, mas o ponto extra falhou. O Lions buscou o empate faltando 2:14 com uma corrida de 1 jarda de Jahmyr Gibbs para touchdown. Antes do intervalo, Ryan Fitzgerald marcou um field goal de 47 jardas para o Panthers faltando 0:28, e Bates empatou novamente com um chute de 41 jardas com o cronômetro zerado, deixando o placar em 16 a 16.
Panthers assume a liderança no terceiro quarto
Na volta do intervalo, o Panthers retomou a frente no 3º quarto, faltando 9:33, com mais uma conexão entre Young e McMillan, agora em passe de 10 jardas para touchdown, com novo erro no ponto extra. O Lions descontou faltando 6:21 com um field goal de 26 jardas de Bates. Faltando 2:47, Hubbard correu 2 jardas para o seu segundo touchdown no jogo, deixando o placar em 29 a 19. No 4º quarto, faltando 8:59, Fitzgerald converteu um field goal de 33 jardas. O Lions ainda diminuiu a diferença faltando 3:38, quando Jared Goff lançou 8 jardas para o touchdown de Sam LaPorta, fechando o placar em 32 a 26.
Números e destaques individuais
As estatísticas mostraram um duelo parelho. O Lions teve 452 jardas totais contra 448 do Panthers. O time de Detroit produziu 406 jardas de passe, liderado pelo quarterback Jared Goff, que completou 32 de 52 passes para 412 jardas e um touchdown. Seus principais recebedores foram Jameson Williams, com 102 jardas em seis recepções, e Isaac TeSlaa, com 95 jardas. Pelo chão, Jahmyr Gibbs correu 15 vezes para 46 jardas. Na defesa, Jack Campbell somou 14 tackles.
Pelo lado vencedor, o quarterback Bryce Young acertou 29 de 41 passes para 329 jardas e dois touchdowns. O grande alvo foi Tetairoa McMillan, que acumulou 192 jardas em 14 recepções e dois touchdowns. O jogo terrestre foi comandado por Chuba Hubbard, com 122 jardas em 20 corridas e dois touchdowns. A defesa do Panthers teve Akayleb Evans com 11 tackles. Nenhuma das equipes cometeu turnovers na partida.
O confronto demonstrou ataques eficientes e cuidado com a bola, sem interceptações ou fumbles de ambos os lados, com o Carolina Panthers aproveitando melhor as posses no segundo tempo para garantir o resultado positivo.