O Atlanta Falcons venceu o New Orleans Saints por 45 a 24 na noite desta segunda-feira (05/10/2026), em partida válida pela semana 4 da temporada 2026. O confronto, disputado no Caesars Superdome, em New Orleans, teve início às 21h15 (horário de Brasília) e foi marcado pela grande diferença de produção no jogo terrestre, com os visitantes anotando cinco touchdowns de corrida.
O jogo e as pontuações
Os Falcons abriram o placar logo no 1º quarto, faltando 13:34, com uma corrida de 59 jardas de Bijan Robinson para touchdown. Ainda no primeiro período, faltando 0:48, Bijan Robinson correu mais 4 jardas para a end zone, ampliando para 14 a 0 após os pontos extras de Nick Folk. No 2º quarto, faltando 14:57, os Saints descontaram com um touchdown terrestre de 3 jardas de Alvin Kamara. A resposta de Atlanta veio faltando 8:59, quando Brian Robinson Jr. anotou um touchdown em corrida de 4 jardas. Antes do intervalo, faltando 3:07, Nick Folk acertou um field goal de 29 jardas, deixando o placar em 24 a 7 para os visitantes.
Na volta para o 3º quarto, faltando 7:38, Daniel Carlson converteu um field goal de 27 jardas para o New Orleans Saints. Faltando 2:11, Brian Robinson Jr. marcou seu segundo touchdown no jogo em uma corrida de 8 jardas. No 4º quarto, faltando 13:00, Alvin Kamara correu 5 jardas para mais um touchdown dos mandantes. A vantagem dos Falcons aumentou faltando 9:50, com um passe de 31 jardas do quarterback Michael Penix Jr. para o recebedor Jahan Dotson. Faltando 6:52, Brian Robinson Jr. correu 11 jardas para seu terceiro touchdown na partida. O último pontuador foi o New Orleans Saints, faltando 1:13, com um passe de 3 jardas de Tyler Shough para Devaughn Vele, fechando o placar em 45 a 24.
Estatísticas e destaques individuais
Os números mostram uma vantagem do Atlanta Falcons em jardas totais (420 contra 320) e um desempenho superior no jogo terrestre, somando 205 jardas de corrida contra apenas 50 dos Saints. O ataque de Atlanta produziu 7.5 jardas por jogada, enquanto New Orleans teve média de 4.6. Os mandantes cometeram o único turnover da partida.
Individualmente, o jogo terrestre dos Falcons foi liderado por Bijan Robinson, com 145 jardas em 19 corridas e dois touchdowns, e Brian Robinson Jr., com 62 jardas em 14 tentativas e três touchdowns. O quarterback Michael Penix Jr. completou 15 de 20 passes para 223 jardas e um touchdown. O principal recebedor da equipe foi Drake London, com 96 jardas em cinco recepções. Na defesa, CJ Henderson e Harold Perkins Jr. registraram 10 tackles cada.
Pelo New Orleans Saints, o quarterback Tyler Shough completou 30 de 48 passes para 286 jardas e um touchdown. O recebedor Chris Olave foi o destaque aéreo do time, com 116 jardas em oito recepções. No jogo terrestre, Alvin Kamara somou 23 jardas em sete corridas, anotando dois touchdowns. Julian Blackmon liderou a defesa com 10 tackles.
A partida evidenciou a eficiência do ataque terrestre do Atlanta Falcons, que controlou as ações ofensivas e garantiu a vitória por 45 a 24 fora de casa.