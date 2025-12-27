A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha, está perto de começar. A 56ª edição do torneio será realizada entre 2 e 25 de janeiro. Assim como no ano passado, a grande final está prevista para a Mercado Livre Arena Pacaembu.

O torneio reunirá 128 equipes de todo o Brasil, distribuídas em 32 grupos. Segundo as contas da FPF (Federação Paulista de Futebol), organizadora da competição que acontece em 32 sedes pelo Estado, serão quase 4.000 atletas de categorias sub-20.

Os dois mais bem colocados de cada chave avançam para a segunda fase e, daí em diante, em jogo único, os jogos são eliminatórios.

Atual campeão, o São Paulo está no Grupo 19, com sede em Sorocaba e terá pela frente Real Soccer-SP, Maruinense-SE e Indenpendente-AP como primeiros adversários.

O Corinthians, maior vencedor da Copinha com 11 títulos, está no Grupo 8 e tem XV de Jaú (anfitrião), Trindade-GO e Luverdense-MT como os compromissos definidos da fase de grupos.

Já Flamengo não participará da competição, já que o calendário do time profissional, que disputou o Mundial de Clubes, ficará apertado para a disputa do Carioca. Por isso, a diretoria rubro-negra optou por colocar o time sub-20 no estadual.

Ingressos da Copinha

Os ingressos para os jogos da Copinha serão, mesmo assim, precisam ser resgatados online no site fpf.soudaliga.com.br. Na entrada dos estádios, haverá câmeras de reconhecimento facial.

Grupos da Copinha 2026

Grupo 1 (Santa Fé do Sul)

Santa Fé – SP

Chapecoense

Volta Redonda

Alagoinhas -BA

Grupo 2 (Votuporanga)

Votuporanguense-SP

Grêmio

Falcon-SE

Galvez-AC

Grupo 3 (Tanabi)

Tanabi-SP

Goiás

América-RN

Sobradinho-DF

Grupo 4 (Bálsamo)

Mirassol

Sport

Linense-SP

Forte-ES

Grupo 5 (Araçatuba)

Araçatuba-SP

Athletico-PR

Oeste-SP

Maricá-RJ

Grupo 6 (Presidente Prudente)