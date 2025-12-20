O Flamengo não vai jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Tetracampeão do principal torneio de base do Brasil, o Rubro-negro quer os garotos sub-20 no Campeonato Carioca. Diferentemente de outras edições, a diretoria acabou com o time sub-20 B, que disputava a Copinha.
O principal motivo que fez o Flamengo escolher não disputar o campeonato de juniores foi o atual calendário. O Flamengo finalizou sua temporada na última quarta-feira, 17, quando foi superado pelo PSG na final da Copa Intercontinental.
Caso optasse por jogar o Campeonato Carioca com a equipe profissional, o elenco teria menos de um mês de descanso, visto que o início do torneio será em 11 de janeiro. Vale pontuar que, diferente das últimas temporadas, o começo do Brasileirão será em paralelo ao estadual. A primeira rodada da competição nacional será no 28 de janeiro.
A equipe sub-20 vem de bons resultados nas últimas competições que disputou em sua categoria. É bicampeã da Libertadores e da Copa Intercontinental de sua categoria. Na última rodada do Brasileirão deste ano, a equipe sub-20 do rubro-negro entrou em campo contra o Mirassol e empatou em 3 a 3 com o time do interior paulista.
Veja todos os campeões da Copinha
- 11 títulos – Corinthians (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)
- 5 títulos – Fluminense (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)
- 5 títulos – Internacional (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)
- 5 títulos – São Paulo (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)
- 4 títulos – Flamengo (1990, 2011, 2016 e 2018)
- 3 títulos – Atlético-MG (1975, 1976 e 1983)
- 3 títulos – Santos (1984, 2013 e 2014)
- 2 títulos – Nacional de São Paulo (1972 e 1988)
- 2 títulos – Palmeiras (2022 e 2023)
- 2 títulos – Ponte Preta (1981 e 1982)
- 2 títulos – Portuguesa (1991 e 2002)
- 1 título – América-MG (1996)
- 1 título – América de São José do Rio Preto (2006)
- 1 título – (2007)