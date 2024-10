Ministério do Uruguai barra torcida visitante do Botafogo contra Peñarol

Apesar da classificação encaminhada, o Botafogo não poderá contar com a ajuda do seu torcedor no jogo decisivo da volta contra o Peñarol, pela semifinal da Copa Libertadores. O ministro do interior do Uruguai solicitou à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) a proibição dos visitantes alegando falta de segurança. A Conmebol ainda não se manifestou.

O Ministério do Interior solicitou que a própria AUF realizasse os procedimentos necessários com a Conmebol para evitar a presença da torcida visitante. As autoridades receiam não conseguir evitar um novo confronto.

“Decidimos proibir a entrada dos torcedores do Botafogo no estádio Campeón del Siglo para a partida de volta em Montevidéu. A medida corresponde a razões de segurança, para evitar possíveis represálias que poderiam desencadear novos distúrbios entre as torcidas de ambas equipes”, escreveu o ministro Nicolas Martinelli.

Peñarol – Botafogo se disputará únicamente con la parcialidad local. Ante los incidentes violentos ocurridos en Río de Janeiro durante el partido de ida de la Copa Libertadores entre Peñarol y Botafogo, decidimos prohibir el ingreso de los hinchas de Botafogo al Estadio Campeón… pic.twitter.com/cvloaOdKBp — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) October 28, 2024

A falta de segurança entrou em questão após os episódios de violência no Rio de Janeiro, no jogo da ida. A confusão envolvendo mais de 200 torcedores terminou com quiosques depredados, veículos incendiados e a detenção dos uruguaios.

Ao todo, 21 torcedores do Peñarol seguem presos no Brasil. O clube carbonero assumiu a defesa dos uruguaios e emitiu uma nota há dois dias garantindo que “a prioridade é o retorno dos torcedores o quanto antes”.

O encontro entre Peñarol e Botafogo pela volta da semifinal da Copa Libertadores acontece no dia 30, quarta-feira, no Campeón del Siglo, em Montevidéu. A goleada por 4 a 0 na ida dá folga ao time brasileiro, que pode perder por até quatro gols que ainda assim avança para a final inédita.

Confira o posicionamento do Peñarol sobre a situação:

“O Peñarol informa aos seus sócios e torcedores que nos próximos dias se pronunciará oficialmente sobre o ocorrido no Brasil nas horas que antecederam a chegada da delegação e dos torcedores para a partida diante do Botafogo, assim como todos os esforços que realizou e medidas adotadas. Lá comunicaremos principalmente sobre a fixação do ponto de encontro que foi estabelecido unilateralmente pela Polícia do Brasil na reunião que se teve com o Consulado Uruguaio e a equipe de segurança do Peñarol; e também sobre a situação dos 35 carros contratados e pagos pelo Peñarol, em virtude da empresa decidir não enviá-los ao ponto de encontro, como consequência do risco de incêndio de um ônibus uruguaio neste local.

Esse não é um momento para fazer declarações públicas que possam prejudicar a prioridade absoluta do clube neste momento, que é a situação dos torcedores que permanecem presos no Brasil, para sua liberação e breve retorno ao Uruguai. Decidimos evitar qualquer ação que interfira com o processo judicial que está acontecendo, até que se tenha detalhes sobre as condições em que se desenvolverá o mesmo. A prioridade número um para o Peñarol é atender a situação dos torcedores presos e que possam voltar o quanto antes. É por isso que o clube tem cuidado dos custos da defesa legal dos detidos e do retorno dos torcedores cujo ônibus foi incendiado.

Definido isto, logo o Peñarol tomará com firmeza e contundência todas as ações necessárias perante as autoridades do Brasil, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as autoridades do futebol continental para denunciar todo o ocorrido e que apareçam os responsáveis. Não é a primeira vez que ocorrem esse tipo de fatos repudiáveis no Brasil, mas nunca antes com essa magnitude. Peñarol será enérgico em visibilizar essas situações em conjunto com todas as instituições que têm sofrido nesses últimos tempos para isso acabe de uma vez por todas.

O clube agradece as reiteradas manifestações de solidariedade de instituições e presidentes da região que estão enfrentando situações desse tipo no Brasil, e o desejo de começar um caminho em comum para erradicar esses lamentáveis episódios. Peñarol entende e reconhece que é importante manter seus torcedores e sócios informados, mas, agora, qualquer comunicado oficial pode afetar o processo judicial de nossos torcedores que estão no Brasil.”