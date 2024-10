Peñarol se posiciona sobre o conflito com torcedores do Botafogo

Antes do duelo entre Botafogo e Peñarol pela semifinal da Conmebol Libertadores, ocorreram confrontos entre torcedores do Peñarol e forças policiais no Rio de Janeiro, causando tumulto e detenções. Em 23 de outubro de 2024, 21 torcedores foram presos após uma briga no Recreio dos Bandeirantes. Infelizmente, este não é um evento isolado para os aficionados do clube uruguaio, que já estiveram envolvidos em episódios semelhantes em território brasileiro.

O Peñarol agiu rapidamente após o ocorrido, assumindo a responsabilidade pelos custos dos detidos e enfatizando sua prioridade em garantir a libertação e o retorno seguro dos envolvidos ao Uruguai. O clube também enfatizou a importância de solidariedade entre times que enfrentaram situações similares no Brasil.

Resposta Oficial do Peñarol ao Conflito

Em nota oficial, o Peñarol planeja investigar as ações da polícia brasileira, criticando que o local de encontro foi escolhido sem a aprovação do clube. Adicionalmente, problemas logísticos surgiram quando a empresa de ônibus não enviou veículos ao local designado, citando risco de incêndio, situação agravada ao um ônibus uruguaio ser incendiado.

O clube adota uma postura prudente, evitando declarações que possam afetar a situação legal dos torcedores. Sua prioridade é assegurar o bem-estar e o retorno seguro dos detidos, cobrindo custos legais e de transporte. Em futuras ações, o Peñarol visa se coordenar com organismos como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para assegurar responsabilidade adequada.

“O Peñarol informa aos seus sócios e torcedores que nos próximos dias se pronunciará oficialmente sobre o ocorrido no Brasil nas horas que antecederam a chegada da delegação e dos torcedores para a partida diante do Botafogo, assim como todos os esforços que realizou e medidas adotadas. Lá comunicaremos principalmente sobre a fixação do ponto de encontro que foi estabelecido unilateralmente pela Polícia do Brasil na reunião que se teve com o Consulado Uruguaio e a equipe de segurança do Peñarol; e também sobre a situação dos 35 carros contratados e pagos pelo Peñarol, em virtude da empresa decidir não enviá-los ao ponto de encontro, como consequência do risco de incêndio de um ônibus uruguaio neste local.

Esse não é um momento para fazer declarações públicas que possam prejudicar a prioridade absoluta do clube neste momento, que é a situação dos torcedores que permanecem presos no Brasil, para sua liberação e breve retorno ao Uruguai. Decidimos evitar qualquer ação que interfira com o processo judicial que está acontecendo, até que se tenha detalhes sobre as condições em que se desenvolverá o mesmo. A prioridade número um para o Peñarol é atender a situação dos torcedores presos e que possam voltar o quanto antes. É por isso que o clube tem cuidado dos custos da defesa legal dos detidos e do retorno dos torcedores cujo ônibus foi incendiado.

Definido isto, logo o Peñarol tomará com firmeza e contundência todas as ações necessárias perante as autoridades do Brasil, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as autoridades do futebol continental para denunciar todo o ocorrido e que apareçam os responsáveis. Não é a primeira vez que ocorrem esse tipo de fatos repudiáveis no Brasil, mas nunca antes com essa magnitude. Peñarol será enérgico em visibilizar essas situações em conjunto com todas as instituições que têm sofrido nesses últimos tempos para isso acabe de uma vez por todas.

O clube agradece as reiteradas manifestações de solidariedade de instituições e presidentes da região que estão enfrentando situações desse tipo no Brasil, e o desejo de começar um caminho em comum para erradicar esses lamentáveis episódios. Peñarol entende e reconhece que é importante manter seus torcedores e sócios informados, mas, agora, qualquer comunicado oficial pode afetar o processo judicial de nossos torcedores que estão no Brasil.”

Histórico de Confrontos: Um Fenômeno Comum?

Este não é o primeiro caso de conflitos envolvendo torcedores do Peñarol no Brasil. Em 2019, durante um confronto contra o Flamengo, uma briga resultou na agressão de um torcedor, que faleceu no ano seguinte. Incidentes desse tipo consolidam uma percepção de repetição de comportamentos agressivos em jogos de futebol, especialmente em competições entre clubes de países sul-americanos.

O clube entende a importância de informar seus torcedores e solicitou solidariedade a outras entidades também afetadas por tais ocorrências. O Peñarol busca soluções conjuntas duradouras para evitar novos incidentes e garantir a segurança de todos.

Reduzindo a Violência no Futebol

A violência nos estádios e arredores continua sendo um desafio no cenário esportivo global. O incidente com o Peñarol no Rio de Janeiro ressalta a necessidade de estratégias colaborativas entre clubes, autoridades e organizações de direitos humanos. A implementação de medidas preventivas é crucial para assegurar a segurança de fãs e do público.

Através de suas declarações, o Peñarol enfatizou a necessidade de abordar esses problemas com determinação, promovendo discussões para uma cultura de paz em eventos esportivos. O clube agradeceu as manifestações de apoio de outros clubes e líderes, apontando para um caminho colaborativo na eliminação da violência no futebol.