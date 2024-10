Horas antes da primeira partida entre Botafogo e Peñarol, pela primeira semifinal da Copa Libertadores, mais de 200 torcedores do clube uruguaio protagonizaram cenas de barbárie na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um ônibus e uma moto foram incendiados. Nas imagens mostradas pelo jornal RJ1, da TV Globo, vários envolvidos nos conflitos portavam pedaços de madeira e barras de ferro na mão, com camisas escondendo os rostos. O jogo ocorre às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as ocorrências tiveram início no começo da tarde quando os uruguaios “iniciaram uma confusão com um grupo de pessoas, além de cometerem uma série de atos de vandalismo, incluindo saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos da mesma região”.

Devido o agravravamento da situação, o Batalhão de Polícia de Choque foi acionado para conter o tumulto, enquanto os bombeiros foram ao local para conter os incêndios em veículos. Uma arma de fogo foi apreendida.

Publicidade

Torcida do Peñarol pegando mesas e cadeiras do dono do quiosque pra usar na confusão. Muita confusão dos Uruguaios que vieram pra o Rio de Janeiro. 📽️ Reprodução/Record Rio pic.twitter.com/U4CdNB03T3 — Fut Enter (@futenter01_) October 23, 2024

Antes disso, pela manhã, o Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios já havia sido acionado para atender a um caso de furto de celular dentro de um estabelecimento comecial na mesma região. O aparelho foi localizado com um integrante da torcida e a ocorrência encaminhada ao 16º Distrito Policial, localizado na Barra da Tijuca.

O grupo uruguaio chegou à praia divido em três ônibus, que ficaram estacionados. Bombas de efeito moral também foram utilizadas pelo policiamento na tentativa de controlar o tumulto.

Na rede social X, o prefeito Eduardo Paes disse ter alertado autoridades sobre o risco de confusão. O governador Claudio Castro, por sua vez, engrossou as críticas e afirmou ter solicitado para quue os torcedores fossem “escoltados para fora do Rio de Janeiro”.

Publicidade

“O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos”, afirmou

O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 23, 2024

Em setembro, torcedores do Peñarol já havima se envolvido em confrontos antes da partida pelas quartas de final da mesma competição, diante do Flamengo. Na ocasião, dois flamenguistas entraram em confronto com um grupo de uruguaios na praia da Macumba, também na zona oeste do município.

Segundo a página de notícias Ataque Futbolero, um grupo de torcedores do Botafogo, Flamengo e Fluminense foi responsável por saquear um dos ônibus dos torcedores do Peñarol e, depois, atear fogo no veículo. No vídeo publicado há 45 minutos, é possível ouvir uma pessoa falando: “pega a mala mesmo, pega… pega tudo”. Seguido por: “taca fogo no que sobrar”.

Un grupo de hinchas de Botafogo, Flamengo y Fluminense LE SAQUEARON un micro a PEÑAROL, le robaron las banderas para hoy y lo PRENDIERON FUEGO. Una locura. 😳🇺🇾🇧🇷pic.twitter.com/EJlQxBwzsX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 23, 2024

A jornalista Raisa Simplicio, do site Goal, também publicou que o carro do lateral uruguaio Guillermo Varela, do Flamengo, foi visto no meio da confusão. Em outro vídeo, também é possível ver o agente de futebol do uruguaio, Chino Lasalvia, envolvido em uma briga.

Guillermo Varela, do Flamengo, foi visto no meio da confusão com a torcida do Peñarol, no Recreio. A PM revistou o carro do lateral. pic.twitter.com/vPbEVGIt2b — Raisa Simplicio (@simpraisa) October 23, 2024

Em nota, o jogador falou que foi até o local para “resgatar dois amigos que estava assustados com a confusão”, mas que não participou de nenhum ato de violência. Ele disse ter perdido contato com ele ao chegar ao local, esperou por 15 minutos e foi abordado por policiais militares durante a operação.

Varela ainda afirma já ter conversado sobre a situação com o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz. “Peço desculpas pelo mal entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos”, concluiu.

Guillermo Varela soltou uma nota oficial: “Nação Rubro-Negra, como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local.… pic.twitter.com/bZPxMfkg11 — Raisa Simplicio (@simpraisa) October 23, 2024

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.