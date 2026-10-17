O programa PLACAR Aberto discutiu os rumos do Fluminense na temporada, colocando em pauta as decisões do técnico Marcão e a busca por maior eficiência no setor ofensivo da equipe tricolor.

Na visão da mesa de debate, o time apresentou problemas para gerar oportunidades claras de gol quando enfrentou defesas mais postadas, como a marcação recuada do Palmeiras, na derrota do tricolor na partida de ida das semifinais da Libertadores.

Os comentaristas também debateram o momento das alterações feitas pela comissão técnica e o impacto de jogadores que entram no decorrer do confronto, a exemplo de Wesley Nathan.

Outro ponto central da discussão envolveu o equilíbrio necessário entre atletas com maior refinamento técnico e aqueles que entregam maior imposição física no setor ofensivo, citando características de nomes como Canobbio.