Após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o auxiliar técnico Vitor Castanheira avaliou a atuação do Palmeiras. No comando da equipe ao lado do auxiliar João Martins em razão da suspensão do técnico Abel Ferreira, o profissional exaltou o plano tático executado fora de casa.

“Vínhamos com o propósito de fazer um bom resultado e acho que conseguimos. Sofremos um gol mesmo em cima da hora, mas independentemente de ser 2 a 0 ou 2 a 1, é lógico que um 2 a 0 é melhor que um 2 a 1, mas estamos a meio de uma eliminatória”, iniciou Vitor Castanheira em entrevista coletiva.

“Não diria falta de concentração. É lógico que o desgaste físico é evidente, ainda mais que tivemos um jogo dois dias antes, com toda a carga emocional que tem, acaba tendo desgaste. Mas a verdade é que temos que olhar melhor e tenho que olhar melhor. A equipe estava bem posicionada no momento, mas não conseguiu ganhar o duelo no cruzamento, o jogador do Fluminense foi mais competente nesse momento e acabou cabeceando e fazendo o gol”, finalizou.