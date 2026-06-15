Neste domingo, 14, a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, em jogo válido pela rodada inaugural do grupo E da Copa do Mundo de 2026. Além de garantir os três pontos, a vitória também representou a primeira vez que os Elefantes superaram uma equipe sul-americana em mundiais.
Em todas as três participações anteriores (2006, 2010 e 2014), os marfinenses tiveram já na fase de grupos um rival do continente em questão.
Nas três ocasiões, o time africano garantiu ao menos uma vitória nos cruzamentos contra seleções de outras localidades. No entanto, em nenhuma delas conseguiu avançar de fase.
Costa do Marfim em Copas
Em destaque, os confrontos contra sul-americanos:
- 2006
Argentina 2 x 1 Costa do Marfim
Holanda 2 x 1 Costa do Marfim
Costa do Marfim 3 x 2 Sérvia e Montenegro
- 2010
Costa do Marfim 0 x 0 Portugal
Brasil 3 x 1 Costa do Marfim
Coreia do Norte 0 x 3 Costa do Marfim
- 2014
Costa do Marfim 2 x 1 Japão
Colômbia 2 x 1 Costa do Marfim
Grécia 2 x 1 Costa do Marfim
- 2026
- Costa do Marfim 1×0 Equador
Próximo jogo
Os Elefantes voltam à campo no próximo sábado, 20, às 17h (horário de Brasília), contra a Alemanha que, logo na estreia, aplicou a maior goleada da Copa até aqui.
Ambas equipes somaram três pontos. No entanto, os alemães largam na frente devido ao saldo de seis gols.