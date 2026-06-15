Neste domingo, 14, a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, em jogo válido pela rodada inaugural do grupo E da Copa do Mundo de 2026. Além de garantir os três pontos, a vitória também representou a primeira vez que os Elefantes superaram uma equipe sul-americana em mundiais.

Em todas as três participações anteriores (2006, 2010 e 2014), os marfinenses tiveram já na fase de grupos um rival do continente em questão.

Nas três ocasiões, o time africano garantiu ao menos uma vitória nos cruzamentos contra seleções de outras localidades. No entanto, em nenhuma delas conseguiu avançar de fase.

Costa do Marfim em Copas

Em destaque, os confrontos contra sul-americanos:

2006

Argentina 2 x 1 Costa do Marfim

Holanda 2 x 1 Costa do Marfim

Costa do Marfim 3 x 2 Sérvia e Montenegro

Holanda 2 x 1 Costa do Marfim Costa do Marfim 3 x 2 Sérvia e Montenegro 2010

Costa do Marfim 0 x 0 Portugal

Brasil 3 x 1 Costa do Marfim

Coreia do Norte 0 x 3 Costa do Marfim

Costa do Marfim 0 x 0 Portugal Coreia do Norte 0 x 3 Costa do Marfim 2014

Costa do Marfim 2 x 1 Japão

Colômbia 2 x 1 Costa do Marfim

Grécia 2 x 1 Costa do Marfim

Costa do Marfim 2 x 1 Japão Grécia 2 x 1 Costa do Marfim 2026

Costa do Marfim 1×0 Equador

Próximo jogo

Os Elefantes voltam à campo no próximo sábado, 20, às 17h (horário de Brasília), contra a Alemanha que, logo na estreia, aplicou a maior goleada da Copa até aqui.

Ambas equipes somaram três pontos. No entanto, os alemães largam na frente devido ao saldo de seis gols.