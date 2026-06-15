A Costa do Marfim provou que o futebol pune quem não aproveita as chances criadas. Na noite deste domingo (14), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, a seleção africana venceu o Equador por 1 a 0, em partida válida pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. Após sofrer forte pressão e ver os sul-americanos carimbarem a trave duas vezes na etapa inicial, os marfinenses mudaram a postura no segundo tempo e garantiram a vitória com um gol heroico de Diallo aos 44 minutos da etapa final.

Domínio equatoriano e trave como vilã

O primeiro tempo foi um verdadeiro monólogo sul-americano. O Equador tomou as rédeas da partida desde o apito inicial, encurralando o adversário no campo de defesa. Aos 11 minutos, Valencia teve a primeira chance clara, mas finalizou por cima da meta. A pressão continuou intensa e a trave se tornou a grande vilã dos equatorianos: aos 20 minutos, um arremate explodiu no travessão e, pouco depois, aos 29, Minda também parou no poste.

A Costa do Marfim, irreconhecível e abusando das faltas, limitou-se a sobreviver ao bombardeio até o intervalo.

O despertar marfinense com Diomande

O cenário mudou drasticamente na volta dos vestiários. Sem alterações nas escalações, a mudança foi de atitude. A Costa do Marfim adiantou suas linhas e passou a ditar o ritmo do jogo, liderada pela inspiração de Diomande. O atacante se tornou um pesadelo para a defesa equatoriana, criando jogadas individuais perigosas e quase abrindo o placar aos 6 minutos, quando também carimbou a trave. O goleiro sul-americano precisou trabalhar dobrado para evitar o gol africano em uma sequência de arremates venenosos.

Castigo no fim e festa africana

Quando o confronto parecia caminhar para o primeiro empate sem gols do torneio, a máxima do futebol entrou em ação. Aos 44 minutos do segundo tempo, após uma trama ofensiva bem construída, Diallo apareceu no momento exato para finalizar com precisão e estufar as redes, decretando o 1 a 0.

O gol tardio foi um balde de água fria para o Equador, que pagou caro pela falta de eficiência na primeira etapa. Com o resultado, a Costa do Marfim larga na frente no Grupo E e ganha moral para a sequência da competição, enquanto os equatorianos precisarão buscar a recuperação imediata na próxima rodada.