A seleção brasileira encerrou a preparação em solo nacional para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória expressiva. No domingo (31), o Brasil goleou o Panamá por 6 a 2 em amistoso no Maracanã. A partida, que marcou a despedida da Amarelinha da torcida brasileira antes do embarque para os Estados Unidos, registrou a presença de 72.140 torcedores.

A Goleada e os Marcadores do Jogo

Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, a equipe brasileira demonstrou força ofensiva. Os gols da seleção foram anotados por Vini Jr., Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Pelo lado do Panamá, Amir Murillo e Carlos Harvey balançaram as redes.

O confronto serviu como um dos últimos testes antes do Mundial, com a estreia do Brasil prevista para 13 de junho contra Marrocos.

Neymar Ovacionado Mesmo Lesionado

Apesar de não ter entrado em campo, o atacante Neymar foi um dos grandes destaques da noite. O jogador, que se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, acompanhou a partida do banco de reservas e realizou um leve aquecimento. A torcida no Maracanã ovacionou o camisa 10 em diversos momentos, gritando o nome dele nas arquibancadas, especialmente após o gol de empate do Panamá e no final do jogo.

O médico da CBF, Rodrigo Lasmar, havia estimado um tempo de recuperação de duas a três semanas. Contudo, o técnico Ancelotti confirmou que Neymar não seria cortado da lista final para a Copa do Mundo.

Tietagem Panamenha e Próximos Passos

Ao término da goleada brasileira, Neymar foi alvo da admiração dos jogadores e membros da comissão técnica do Panamá. Ainda no gramado do Maracanã, diversos atletas panamenhos se aproximaram do camisa 10 em busca de fotos e registros, demonstrando o reconhecimento ao talento do craque brasileiro.

O amistoso representou o adeus da seleção brasileira à torcida antes de embarcar para os Estados Unidos, onde fará mais um amistoso contra o Egito.