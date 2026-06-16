Kylian Mbappé pode não viver o seu melhor momento físico, técnico, provocar ira nos torcedores e jornalistas por determinadas atitudes, mas é inegavelmente um dos craques desta Copa. O francês marcou dois gols nesta terça-feira, 16, no MetLife Stadium, na vitória sobre o Senegal por 3 a 1, e se aproximou do recorde de maior goleador do Mundial.

O alemão Miroslav Klose ainda é o maior artilheiro, com 16 gols; seguido pelo brasileiro Ronaldo, com 15, e o também alemão Gerd Muller e agora Mbappé, com 14. Lionel Messi (que ainda joga nesta terça) e o francês Just Fontaine têm 13 cada.

Uma curiosidade é que Fontaine disputou apenas a Copa da Suécia, em 1958. Naquela ocasião, o atacante marcou 13 gols em seis jogos disputados. Nunca ninguém fez tanto em uma só edição.

Maiores artilheiros de Copas do Mundo

16 gols – Miroslav Klose – Alemanha

15 – Ronaldo – Brasil

14 – Gerd Muller – Alemanha

[14] – Kylian Mbappé – França

13 – Just Fontaine – França

[13] – Lionel Messi – Argentina

12 – Pelé – Brasil

Problemas de relacionamento?

O capitão era esperado para a entrevista oficial na véspera da partida que marcou a abertura do Grupo I. Não foi. O técnico Didier Deschamps despistou sobre qualquer problema físico ou de relacionamento que foi ventilado nas últimas semanas e disse que o seu papel era apenas “proteger os seus jogadores”. O experiente N’Golo Kanté encarou os jornalistas com a sua simplicidade e carisma.

Melhor jogador da atualidade sem ter vencido o Bola de Ouro, o camisa 10 já havia perdido pelo menos dois gols na partida contra Senegal. Nem tão claros quanto os que os adversários Sarr e Jackson desperdiçaram, mas finalizações que o atacante do Real Madrid não está acostumado a perder.

Aos 20 minutos do segundo tempo, recebeu o passe nas costas da defesa e tocou de primeiro na saída do goleiro Mendy. Já nos acréscimos, e devendo gols, ele mal esperou a saída de bola do gol de Ibrahim Mbaye e chutou de fora da área para marcar um golaço. O seu 14º gol em Copas do Mundo.

Mbappé na história

Logo em sua primeira Copa do Mundo, na Rússia, em 2018, Mbappé marcou quatro gols e comandou a França ao primeiro título mundial depois de duas décadas. A vitória foi sobre a Croácia. Quatro depois, no Catar, o atacante dobrou a meta de artilharia e fez oito gols, sendo três deles só na final. O título não veio diante da Argentina apesar do brilho do craque.

O jogador, de 27 anos, ainda está na rota de outro grande recorde no futebol mundial. Caso marque o seu nono gol em mata-mata, Mbappé ultrapassará Ronaldo e Leônidas da Silva como maiores goleadores na fase eliminatória da Copa.