Harry Kane se tornou o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo após marcar na vitória por 2 a 0 da Inglaterra sobre o Panamá, na última rodada da fase de grupos do torneio.
Ao atingir o 11º gol no torneio da Fifa, o atacante superou os 10 anotados por Gary Lineker entre 1986, no México, e 1990, na Itália.
Artilheiros da Inglaterra em Copas do Mundo
- Harry Kane — 11 gols;
- Gary Lineker — 10 gols;
- Geoff Hurst — 5 gols;
- Bobby Charlton — 4 gols;
- Michael Owen — 4 gols.
O primeiro gol de Kane em Copa foi marcado contra na estreia da Inglaterra contra a Tunísia, no Mundial de 2018. Naquela oportunidade, ele balançou as redes duas vezes.
Gols de Harry Kane em Copas do Mundo
- Copa de 2018
Inglaterra 2 x 1 Tunísia (Fase de Grupos, 2 gols);
Inglaterra 6 x 1 Panamá (Fase de Grupos, 3 gols);
Colômbia 1 x 1 Inglaterra (Oitavas de Final, 1 gol);
- Copa de 2022
Inglaterra 3 x 0 Senegal (Oitavas de Final, 1 gol);
Inglaterra 1 x 2 França (Quartas de Final, 1 gol);
- Copa de 2026
Inglaterra 4 x 2 Croácia (Fase de Grupos, 2 gols);
Inglaterra 2 x 0 Panamá (Fase de Grupos, 1 gol).
Já na artilharia geral dos mundiais, liderada por Messi, Kane ocupa a sétima posição, ao lado de Jürgen Klinsmannn e Sandor Kocsis.
Maiores artilheiros das Copas
- Messi (Argentina) — 18 gols;
- Klose (Alemanha) e Mbappé (França) — 16 gols;
- Ronaldo (Brasil) —15 gols;
- Gerd Muller (Alemanha) — 14 gols;
- Just Fontaine (França) — 13 gols;
- Pelé (Brasil) — 12 gols;
- Jürgen Klinsmannn (Alemanha), Sandor Kocsis (Hungria) e Harry Kane (Inglaterra) — 11 gols.
Na atual edição, Harry Kane foi às redes em três oportunidades. Até o momento, o ranking também é liderado por Messi (5 gols), seguido por Vini Jr., Mbappé, Haaland, e Dembelé, todos com quatro gols. Saibari, Undav, Just, Jonathan David, Manzambi, Matheus Cunha, Brobbey e Ismaila Sarr também anotaram três cada um.