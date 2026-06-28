Harry Kane se tornou o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo após marcar na vitória por 2 a 0 da Inglaterra sobre o Panamá, na última rodada da fase de grupos do torneio.

Ao atingir o 11º gol no torneio da Fifa, o atacante superou os 10 anotados por Gary Lineker entre 1986, no México, e 1990, na Itália.

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Artilheiros da Inglaterra em Copas do Mundo

  1. Harry Kane — 11 gols;
  2. Gary Lineker — 10 gols;
  3. Geoff Hurst — 5 gols;
  4. Bobby Charlton — 4 gols;
  5. Michael Owen — 4 gols.

O primeiro gol de Kane em Copa foi marcado contra na estreia da Inglaterra contra a Tunísia, no Mundial de 2018. Naquela oportunidade, ele balançou as redes duas vezes.

Gols de Harry Kane em Copas do Mundo

  • Copa de 2018
    Inglaterra 2 x 1 Tunísia (Fase de Grupos, 2 gols);
    Inglaterra 6 x 1 Panamá (Fase de Grupos, 3 gols);
    Colômbia 1 x 1 Inglaterra (Oitavas de Final, 1 gol);
  • Copa de 2022
    Inglaterra     3 x 0 Senegal (Oitavas de Final, 1 gol);
    Inglaterra 1 x 2 França (Quartas de Final, 1 gol);
  • Copa de 2026
    Inglaterra 4 x 2 Croácia (Fase de Grupos, 2 gols);
    Inglaterra 2 x 0 Panamá (Fase de Grupos, 1 gol).

Já na artilharia geral dos mundiais, liderada por Messi, Kane ocupa a sétima posição, ao lado de Jürgen Klinsmannn e Sandor Kocsis.

Maiores artilheiros das Copas

  1. Messi (Argentina) — 18 gols;
  2. Klose (Alemanha) e Mbappé (França) — 16 gols;
  3. Ronaldo (Brasil) —15 gols;
  4. Gerd Muller (Alemanha) — 14 gols;
  5. Just Fontaine (França) — 13 gols;
  6. Pelé (Brasil) — 12 gols;
  7. Jürgen Klinsmannn (Alemanha), Sandor Kocsis (Hungria) e Harry Kane (Inglaterra) — 11 gols.

Na atual edição, Harry Kane foi às redes em três oportunidades. Até o momento, o ranking também é liderado por Messi (5 gols), seguido por Vini Jr., Mbappé, Haaland, e Dembelé, todos com quatro gols. Saibari, Undav, Just, Jonathan David, Manzambi, Matheus Cunha, Brobbey e Ismaila Sarr também anotaram três cada um.

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